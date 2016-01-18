فوائد الجزر كثيرة.. يحتوى على فيتامين أ ويقى من الأنيميا والسرطان

فوائد الجزر لنمو الأطفال

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فوائد الجزر للأنيميا

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فوائد الجزر للوقاية من السرطان

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الجزر أحد الخضروات المفيدة للصحة بشكل عام نظرا لاحتوائه على مجموعه من الفيتامينات والأملاح المعدنية مثل الحديد ولذلك تفضل كثير من ربات البيوت إضافته إلى طبق السلطة لرفع قيمته الغذائية.>ويقول الدكتور أحمد الخطيب أخصائى التغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة إن الجزر يحوى قدرا كبيرا من فيتامين "أ" المفيد للطفل ونموه بصورة سليمة ولذلك يفضل إضافته لطبق السلاطة بشرط بشرة إلى رقائق صغيرة حتى يسهل مضغه وهضمه من قبل الطفل.>وأضاف د. أحمد: تناول الجزر مفيد لمن يعانون من الأنيميا لأنه يحتوى على قدر كبير من عنصر الحديد المفيد للمصابين بأنيميا نقص الحديد ولذا فهو يقى من الإصابة بالأنيميا.>وتابع أخصائى التغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة: الجزر أحد الخضروات التى تحوى قدرا كبيرا من مضادات الأكسدة وهذه تعمل على بطء نمو الخلايا السرطانية بالجسم ما يجعل تناوله يقى من الإصابة بالسرطان.

وينصح د. أحمد بتناول الجزر مبشور أو قطع صغيرة للتغلب على صلابته أثناء مضغه ومن ثم تجنب إجهاد الفكين.

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