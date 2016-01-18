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تقرير إماراتى: المصريون اشتروا عقارات بقيمة 1 .5 مليار جنيه بدبى فى 2015

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تقرير إماراتى: المصريون اشتروا عقارات بقيمة 1 .5 مليار جنيه بدبى فى 2015 تقرير إماراتى: المصريون اشتروا عقارات بقيمة 1 .5 مليار جنيه بدبى فى 2015
أظهر تقرير حكومى إماراتي، أن مستثمرين وأفراد مصريين اشتروا عقارات فى دبى خلال العام الماضى 2015 بقيمة بلغت 55 .2 مليار درهم بما يعادل 1 .5 مليار جنيه مصرى ليحتلوا بذلك المرتبة الثانية بين العرب – بخلاف دول مجلس التعاون - الذين قاموا بشراء عقارات فى دبى العام الماضى بعد الاردنيين .

وذكر التقرير الصادر اليوم عن إدارة الدراسات والبحوث العقارية فى دبى وحصلت وكالة أنباء الشرق الاوسط على نسخة منه إن 1390 مصريا اشتروا عقارات خلال العام الماضى 2015 ، من إجمالى 55928 مستثمرا من مختلف انحاء العالم اشتروا عقارات بدبى بقيمة إجمالية بلغت 135 مليار درهم .

وأوضح التقرير، أن إجمالى قيمة استثمارات مواطنى مجلس التعاون الخليجى فى القطاع العقارى بدبى بلغت أكثر من 44 مليار درهم خلال العام 2015، تصدرها الاماراتيون بين المستثمرين الخليجيين بعد أن وصل حجم استثماراتهم إلى 08 .26 مليار درهم .

وجاء مواطنو المملكة العربية فى المرتبة الثانية بواقع 3259 مستثمرا، ضخوا أكثر من 9 مليارات درهم إماراتى وجاء فى المرتبة الثالثة مواطنو دولة الكويت بعدد 1117 مستثمرا بحجم استثمارات تجاوز 3 مليارات درهم .

وأشار التقرير إلى أنه على صعيد الاستثمارات الأجنبية، فقد تجاوز حجمها حاجز 74 مليار درهم خلال عام 2015، وقدمها 35162 مستثمرا، وبلغ عدد جنسيات المستثمرين فى قاعدة بيانات دائرة الأراضى والأملاك 150 جنسية خلال الفترة ذاتها.

واحتل المستثمرون الهنود المركز الأول بين المستثمرين الأجانب من حيث العدد، حيث بلغ عدد المستثمرين الهنود 8756 مستثمرا ضخوا فى سوق دبى العقارى أكثر من 20 مليار درهم.

وجاء فى المرتبة الثانية بين المستثمرين العقاريين الأجانب من حيث عدد المستثمرين، مواطنو المملكة المتحدة بواقع 4889 مستثمرا وصل حجم استثماراتهم أكثر من 10 مليارات درهم، وفى المرتبة الثالثة جاءت الجنسية الباكستانية بعدد مستثمرين بلغ 6106 أشخاص ، ضخوا استثمارات زادت على 8 مليارات درهم .

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مصر 365

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