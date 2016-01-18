شكاوى جماعية من صعوبة امتحان الرياضيات فى ابتدائية الغربية

تقدم عدد من أولياء أمور تلاميذ الشهادة الابتدائية بمحافظة الغربية اليوم الاثنين، بشكاوى جماعية إلي محافظ الغربية ووكيل وزارة التربية والتعليم ، تضرروا فيها من صعوبة أسئلة امتحان مادة الرياضيات، في امتحان التيرم الأول، كما تضرر التلاميذ من غموض الأسئلة .

وأكد التلاميذ أن سؤال الهندسة جاء فى صورة معادلة، من خارج منهج التيرم الأول ومن منهج التيرم الثانى ، مؤكدين أن الامتحان ليس في مستوى الطالب المتوسط ، وبه الكثير من الغموض .

>علي الفور قرر اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية تشكيل لجنة لبحث شكوى التلاميذ بخصوص مادة الرياضيات اليوم ، ومادة اللغة العربية أمس .