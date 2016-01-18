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شكاوى جماعية من صعوبة امتحان الرياضيات فى ابتدائية الغربية

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شكاوى جماعية من صعوبة امتحان الرياضيات فى ابتدائية الغربية شكاوى جماعية من صعوبة امتحان الرياضيات فى ابتدائية الغربية
تقدم عدد من أولياء أمور تلاميذ الشهادة الابتدائية بمحافظة الغربية اليوم الاثنين، بشكاوى جماعية إلي محافظ الغربية ووكيل وزارة التربية والتعليم ، تضرروا فيها من صعوبة أسئلة امتحان مادة الرياضيات، في امتحان التيرم الأول، كما تضرر التلاميذ من غموض الأسئلة .

وأكد التلاميذ أن سؤال الهندسة جاء فى صورة معادلة، من خارج منهج التيرم الأول ومن منهج التيرم الثانى ، مؤكدين أن الامتحان ليس في مستوى الطالب المتوسط ، وبه الكثير من الغموض .
>علي الفور قرر اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية تشكيل لجنة لبحث شكوى التلاميذ بخصوص مادة الرياضيات اليوم ، ومادة اللغة العربية أمس .

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