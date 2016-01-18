محافظ الفيوم ونائب وزير الإسكان يتفقدان عدداً من مساكن العشوائيات

قام المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم والدكتور أحمد درويش نائب وزير الإسكان للمناطق العشوائية، بزيارة ميدانية تفقدا خلالها عدداً من المساكن بالمناطق العشوائية بمدينة الفيوم، بحضور اللواء خالد جبرتي سكرتير عام المحافظة وعدد من وكلاء الوزارة والقيادات التنفيذية.

بدأت الزيارة من منطقة الساحة الشعبية بحي جنوب، حيث تم تفقد العمارات رقم 11-20-21-46 إيواء، وتم الإتفاق علي إعادة تأهيل المنطقة بالكامل وإعادة النظر في كافة أعمال البنية التحتية لهذه العمارات من مياه الشرب والصرف الصحى وخدمات الكهرباء والغاز الطبيعى، إضافة إلى رصف الشوارع وتركيب حنفيات للحريق.

ثم قام المحافظ ونائب وزير الإسكان بتفقد عدد من المساكن بمنطقة كيمان فارس شملت العمارات رقم 1-2-3 إسكان اقتصادى بجوار مخزن بوتاجاز كيمان فارس والعمارتين رقمى 42 إيواء، و30 بجوار الأحوال المدنية، وتم الإتفاق على إزالة هذه العمارات وإعادة بنائها من جديد.

كما شملت الزيارة تفقد إحدى المناطق العشوائية غير المخططة على مساحة 32,77 فداناً بمنطقة الصيفية بمدينة الفيوم، ويبلغ عدد سكان هذه المنطقة 6879 نسمة تقريباً وعدد مبانيها 695 مبنى، ومنطقة قحافة الجديدة على مساحة 30,45 فداناً ويبلغ عدد سكانها 11002 نسمة، وعدد المبانى للمنطقة 1111 مبنى، حيث سيتم إعادة النظر فى أعمال البنية التحتية بالمنطقتين وإعادة تأهيلهما لإظهارهما بالمظهر الحضارى اللائق.

وأشار محافظ الفيوم، إلى أن الدولة تولى اهتمام كبير بالمناطق العشوائية التى يقطنها البسطاء وتوصيل البنية التحتية لهذه المناطق من مياه شرب وكهرباء وصرف صحي وغاز طبيعى وغيرها لهذه المناطق، مضيفاً بأن التطوير سيشمل المناطق العشوائية غير المخططة وكذلك المناطق المخططة سلفاً وأصبحت غير مؤهلة فى الوقت الحالى، ولذا يلزم إزالتها، وإعادة بنائها على أنماط جديدة تخدم المواطنين بشكل أفضل .

ولفت المحافظ، أنه سيتم إعطاء عمليات الإحلال والتجديد لكبرى الشركات لبدء التنفيذ فى أقرب وقت ممكن بالتعاون مع وزارة الإسكان وبعد توفير المساكن البديلة للمواطنين، لحين الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد.



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