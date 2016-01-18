ضبط تشكيل عصابى بينهم سيدة تخصصوا فى سرقة السيارات بالمحلة

نجحت المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية فى كشف غموض وقائع سرقات السيارات بمركز ومدينة المحلة الكبرى، وضبط مرتكبى تلك الوقائع بعد أن اشترك 4 مسجلين خطر، وربة منزل، فى سرقة السيارات من مالكيها وإخفائها، والاتصال بأصحابها ومساوتهم لإعادتها مقابل الحصول على مبالغ مالية كبيرة، واعترف أفراد التشكيل العصابى بسرقة 6 سيارات.

كانت بلاغات قد تعددت أمام اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية بتكرار حوادث سرقات السيارات بمركز ومدينة المحلة، ومساومة مرتكبى تلك الوقائع مالكى السيارات لإعادتها مقابل مبالغ مالية.

ووجه مدير أمن الغربية بسرعة تشكيل فريق بحث لكشف غموض تلك الوقائع وضبط مرتكبيها وإعادة السيارات لأصحابها تحت إشراف اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير إدارة البحث الجنائى ضم العقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة، والعقيد وليد الجندى وكيل فرع البحث الجنائى بالمحلة، والمقدم أحمد كوهية مفتش مباحث مركز المحلة، والرائد محمد عسيوى رئيس مباحث المركز، وضباط إدارة البحث ومعاونى وحدة مباحث مركز المحلة.

ووردت معلومات مؤكده لفريق البحث بقيام "حسن .ى.ا" – 37سنة عاطل مسجل شقى خطر سبق اتهامه فى 7 قضايا آخرهم القضية رقم 55590 جنح المركز لسنة 2012"مخدرات" ، " احمد .م.ا" - 34سنة عاطل مسجل شقى خطر سبق اتهامه فى 14 قضيه أخرهم القضيه رقم 48922 جنح المركز لسنة 2014 "شروع فى قتل" مقيمان بقرية محلة أبو على التابعة لمركز المحلة ، " السيد .م.ا" – 36سنة عاطل مسجل شقى خطر سبق اتهامه فى 6 قضايا أخرهم القضية رقم 18 أحوال قسم ثالث المحلة "سلاح نارى" ، "هبه .ف.ح" - 30سنة ربة منزل ، " رأفت .ا.م" – 37سنة عاطل "مسجل شقي خطر" سبق اتهامه فى 9 قضايا أخرهم القضية رقم 4287 جنح ثان المحلة لسنة 2015 "شروع فى قتل" مقيمين عزبة خضر دائرة قسم ثالث المحلة بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص فى إرتكاب وقائع "سرقات السيارات وإخفائها" ومساومة مالكيها والاستيلاء منهم على مبالغ ماليه نظير إعادة السيارات إليهم مره أخرى بتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تمكن ضباط المباحث من ضبط المتهمين تم ضبط المتهمين من الأول حتى الرابع وبحوزتهم السياره رقم 1916 ع م أ

>ملاكى ماركة مازدا - زرقاء اللون مبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 160 جنح مركز المحله لسنة 2016 والهاتف المحمول المستخدم فى مساومه مالكى السيارات.

بمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقروا بصحتها واعترفوا بارتكاب 6 وقائع سرقات وبعرضهم على أحمد نجيب رئيس نيابة مركز المحلة قرر حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.