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محافظ دمياط يوجه بحملة لمكافحة الكلاب الضالة بمدينة عزبة البرج

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محافظ دمياط يوجه بحملة لمكافحة الكلاب الضالة بمدينة عزبة البرج محافظ دمياط يوجه بحملة لمكافحة الكلاب الضالة بمدينة عزبة البرج
قامت مديرية الطب البيطرى بدمياط بتوجيه حملة لمكافحة الكلاب الضالة بمدينة عزبة البرج، حيث ضمت الحملة طبيبا بيطريا وفردا من الشرطة، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق والوحدة المحلية.

وكان المحافظ قد وجه الدكتور حسن غراب، مدير عام الطب البيطرى، لتنفيذ حملة لمكافحة الكلاب الضالة استجابة لشكوى أهالى مدينة عزبة البرج من انتشار الكلاب الضالة بشوارع المدينة، مؤكداً استمرارية هذه الحملات فى جميع المراكز والمدن وفق جدول زمنى تضعه مديرية الطب البيطرى لمكافحة الكلاب الضالة على مستوى المحافظة.

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