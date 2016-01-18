قائمة علميون من أجل التغيير تبدأ حملتها الانتخابية بالنقابة بالإسكندرية

بدأت قائمة "علميون من أجل التغيير" فى حملتها الانتخابية بنقابة العلميين بالإسكندرية، الانتخابات التى تقام فى الأسبوع الأخير من شهر فبراير القادم بالنقابة الفرعية بالإسكندرية .

واجتمعت القائمة، أمس الأحد، من أجل تفعيل دور النقابة كجهة استشارية بالدولة ولم شمل العلميين من جديد تحت راية نقابة هدفها الأول والأخير الرقى بخدمة العلميين وتحقيق أهدافهم.

حضر الاجتماع الدكتور مرسى أبويوسف، الأستاذ بكلية العلوم بجامعة الإسكندرية، الكيميائى محمد محجوب، رئيس مجلس إدارة أكثر من شركة من شركات البترول سابقا وعضو مجلس إدارة جمعية خريجى كلية العلوم الكيميائى على سليمان، ورئيس قطاع بشركة مصر للكيماويات.