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بالصور.. وفد من شيوخ وأهالى سيناء فى زيارة لجامعة قناة السويس

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بالصور.. وفد من شيوخ وأهالى سيناء فى زيارة لجامعة قناة السويس بالصور.. وفد من شيوخ وأهالى سيناء فى زيارة لجامعة قناة السويس
استقبل الدكتور عاطف أبو النور، نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وفدا من عواقل وشيوخ شمال سيناء خلال زيارتهم للجامعة، لتقديم الشكر لما يقدمه قطاع البيئة من خدمات جليلة بمشاركة قوافل الإصحاح البيئى التى تنظمها الجامعة تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة.

وأكد الدكتور "أبو النور" أن الاهتمام بتقديم خدمات صحية وبيطرية ومجتمعية لأهالينا بسيناء واجب قومى، وأن الجامعة تكثف العمل داخل سيناء لإيمانها بهذا الدور الوطنى.

وأضاف نائب رئيس الجامعة، أن الموسم الجديد للقوافل الذى يبدأ مع بداية مارس سيشهد انطلاقة كبيرة بمراكز وقرى شمال سيناء.

من جانبهم أشاد أعضاء الوفد بالدور الكبير الذى تلعبه جامعة القناة لتنمية سيناء على كافة الاتجاهات، معربين عن شكرهم العميق تجاه الجامعة، وأنهم يتمنون عودة قوافل الإصحاح البيئى بسرعة لما فيه من استفادة كبيرة لأهالى المنطقة.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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