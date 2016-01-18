ارتباك بين طلاب البحر الأحمر بعد إخطارهم بأن غدا يوم امتحانات وليس إجازة

أخطرت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، إدارات مدارس المحافظة المختلفة والتى تجرى بها امتحانات النقل بأن غدا الثلاثاء يوم امتحانات وليست إجازة عيد الغطاس، عكس ما هو موضح بجداول الامتحانات التى أصدرتها المديرية من قبل والتى أكدت أن يوم الثلاثاء هو إجازة عيد الغطاس، ونبه على جميع الإدارات بإخطار الطلاب بذلك، وأن إجازة عيد الغطاس بعد غد الأربعاء.

وقد أدى ذلك إلى وجود حالة من الارتباك والقلق بين الطلاب، بعد أن تأكدوا أن غدا إجازة ولا توجد به امتحانات، إلا أن إدارات المدارس المختلفة أخطرتهم بأن إجازة عيد الغطاس بعد غد الأربعاء، مما اعتبروه تأجيلا مفاجئا.

وأكد أولياء الأمور والتلاميذ أنهم فوجئوا اليوم الاثنين، بالتنبيه عليهم بالمدارس باستمرار امتحانات النقل يوم غدٍ الثلاثاء، وتأجيل إجازة عيد الغطاس لتكون بعد غدٍ الأربعاء، وهو ما تسبب فى حالة من الارتباك والحيرة بين التلاميذ وأولياء الأمور.

وأوضحت نورا فاضل، وكيلة وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أن تغيير موعد الإجازة جاء بتعليمات من الوزارة إلى جميع المحافظات، بسبب تأجيل عيد الغطاس إلى يوم الأربعاء بدلًا من الثلاثاء، مشيرة إلى أنه تم إخطار جميع المدارس بالموعد الجديد، مؤكدة استمرار الامتحانات يوم غدٍ الثلاثاء، وأن الأربعاء هو يوم إجازة بجميع المدارس.

من ناحية أخرى تسبب خطأ من مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر فى توزيع مظروف أسئلة مادة العلوم للصف الثانى الإعدادى بمدرسة الغردقة الرسمية للغات فى امتحانات الفصل الدراسى الأول واستبداله بمظروف أسئلة المادة للصف الأول الإعدادى فى حالة ارتباك بين طلاب المدرسة مما أدى إلى تأخر موعد بدء الامتحان.

وأكد عدد من أولياء الأمور والمدرسين بالمدرسة أن الطلاب فوجئوا بأن أسئلة الامتحان للصف الثانى الإعدادى هى اسئلة الصف الأول، وتم سحب أوراق الأسئلة لحين ورود أسئلة جديدة خاصة بالمادة وتأخير موعد الامتحان، وطالب أولياء الأمور بالتحقيق فى الواقعة وتعويض الطلاب عن الوقت.