بالصور.. مقتل وإصابة 20 شخصا فى غارة جوية على العاصمة اليمنية

>قال مسؤولو أمن فى اليمن ان ما لا يقل عن 20 شخصا قتلوا أو جرحوا فى غارة جوية شنها التحالف الذى تقوده العربية السعودية مستهدفة مبنى تستخدمه الشرطة فى العاصمة اليمنية صنعاء.

وقال المسؤولون، الموالون للمتمردين الحوثيين، ان عدة أشخاص لا زالوا تحت الأنقاض، ويستخدم المبنى جزئيا كنقطة تجمع للقوات الأمنية.

ونفذت الغارة الجوية قبيل منتصف ليلة أمس الأحد، طبقا للمسؤولين الذين ليس لديهم المزيد من التفاصيل. ويحظر على المراسلين الإقتراب من المبنى، وفقا للمسؤولين الذين تحدثوا اليوم الاثنين شريطة عدم الكشف عن هوياتهم كونهم غير مخولين التحدث لوسائل الإعلام.



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