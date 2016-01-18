أمير قطر: نأمل فى أن تلعب روسيا دورا أكبر فى تسوية الأزمة السورية

> ذكر تقرير إخبارى أن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أعرب اليوم الاثنين أثناء زيارته الاولى إلى روسيا، عن أمله فى أن تلعب موسكو دورا أكبر فى التسوية السياسية للأزمة السورية.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن أمير قطر قوله خلال اجتماعه برئيس مجلس الدوما (النواب) للبرلمان الروسي، سيرجى ناريشكين، إن العلاقات بين قطر وروسيا متينة جدا، مؤكدا على اهتمام الدوحة بمواصلة تعزيز تلك العلاقات.

وأشار أمير قطر إلى أن الدور الروسى فى العالم ولاسيما فى شؤون الشرق الأوسط يزداد، مضيفا أن الدوحة تعول على الأصدقاء الروس لكى يلعبوا دورا أكبر فى وضع حد للكارثة التى يعيشها الشعب السورى وفى التسوية السياسية للنزاع، بحسب "سبوتنيك".

من جانبه، قال ناريشكين إن المشاورات السياسية الروسية القطرية من شأنها أن تساعد فى تهدئة الوضع المتوتر الخطير فى الشرق الأوسط.

وأعرب عن أمله فى أن تصبح زيارة الشيخ تميم بن حمد آل ثانى إلى موسكو مرحلة مهمة فى تطوير العلاقات بين روسيا الاتحادية ودولة قطر، وفى تنسيق مواقف البلدين فى إطار منتدى البلدان المصدرة للغاز، خاصة وكانت موسكو والدوحة من الأطراف الأساسية المشاركة فى تأسيس هذه المنظمة الدولية، على حد قوله.

ومن المقرر أن يبحث الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، فى الكرملين فى وقت لاحق اليوم ، خلال اجتماع مع أمير قطر، قضايا التعاون الاقتصادى والوضع فى الشرق الاوسط.

وجاء فى بيان للمكتب الصحفى للكرملين بثته "سبوتنيك": "ستعطى خلال الاجتماع، الأولوية لزيادة التعاون الروسى - القطرى الشامل فى المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمار والطاقة والمجالات الإنسانية".

وحسب البيان ، من المتوقع تبادل شامل لوجهات النظر حول القضايا الدولية الملحة، وخاصة الوضع فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يشار إلى أن أمير قطر بدأ زيارته لموسكو أمس الاحد ولمدة ثلاثة أيام، بدعوة من الرئيس الروسي.

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