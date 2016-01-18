بالصور.. هدم فيلا زينب هانم الوكيل زوجة النحاس باشا الأثرية بالإسكندرية

فوجئ أهالى منطقة وابور المياه وسط الإسكندرية بهدم فيلا أثرية بالإسكندرية، حيث أكدت أحد شهود العيان من قاطنى المنطقة بجوار الفيلا الأثرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الفيلا كانت مقر إقامة زينب هانم الوكيل زوجة النحاس باشا، وأن أعمال الهدم كانت متوقفة منذ 3 سنوات.

وحاول ملاك الفيلا الجدد هدم الفيلا لإقامة برج سكنى ضخم عليها، إلا أن أعمال الهدم توقفت بسبب احتجاجات المهتمين بحماية التراث والمبانى الأثرية بالإسكندرية، إلا أن الأهالى فوجئوا اليوم بتمكن الملاك الجدد من هدم الفيلا بالكامل.

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