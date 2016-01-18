وزير الري: احتياطي الخزان الجوفي النوبي بالمنيا يكفي لأكثر من 100 عام

شهد الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري، اليوم الإثنين، يرافقه اللواء طارق نصر محافظ المنيا، تجربة للكشف عن المياه الجوفية، بمنطقة غرب المنيا، وذلك من خلال أحد الأجهزة الجديدة المتخصصة في هذا المجال والتي قامت وزارة الري بشرائها، بمبلغ مليون جنيه؛ لتحديد أعماق المياه وامتدادها ونوعيتها.

وأعلن الوزير أنه تم اكتشاف مصدر جديد للمياه الجوفية في مصر يستمر لأكثر من 100 سنة وهو الخزان الجوفي النوبي، لافتًا إلى أن هذا الاكتشاف يعد مصدرًا جديدًا للمياه الجوفية يغذى جميع الآبار المستخدمة بمشروع المليون ونصف المليون فدان.

وأوضح وزير الموارد المائية والري أن هذا الخزان يمتد لأربع دول هم مصر والسودان والتشاد وإريتريا، مؤكدا أن هذه المياه ستتجدد لأكثر من 100 سنة قادمة.