استشارى أطفال: 11% من آلام صدر الأطفال بسبب مشاكل الرئة و5% للقلب

كثير من الأطفال يعانون من آلام فى الصدر وهذا له أسباب عديدة قد يكون منها مشاكل فى الرئة أو القلب أو أسباب أخرى قد تتعلق بالمعدة أو المرارة.

وفى هذا السياق، كشفت الدكتورة علياء قطبى، أستاذة طب الأطفال، واستشارى أمراض قلب الأطفال، ورئيس وحدة طب الأطفال بكلية طب عين شمس، عن أسباب عديدة لآلام الصدر التى يعانى منها الأطفال والتى تشمل مشاكل الرئة وصعوبة التنفس وارتجاع المرىء، والتهاب المرارة وقد تكون بسبب أمراض القلب.

وأوضحت قطبى، أن 11% من آلام الصدر التى يشعر بها الأطفال قد تكون نتيجة لمشاكل الرئة، لافتةً إلى أن من 1 – 5% منها تكون بسبب مشكلة فى القلب كتضخم عضلة القلب أو خلل فى ضربات القلب وهى نسبة ضئيلة جداً ويمكن الكشف عنها بواسطة رسم القلب.