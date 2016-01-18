الإشتباه في إصابة سيدة بإنفلونزا الطيور في الأقصر

قالت الدكتورة ناهد محمد أحمد وكيل وزارة الصحة بالأقصر أن مستشفي الأقصر الدولي استقبل حالة لسيدة يشتبه في إصابتها بإنفلونزا الطيور .

وأوضحت وكيل وزارة الصحة تم أخذ العينات اللازمة من الحالة وإرسالها لمعامل وزارة الصحة لتحليلها وفي انتظار نتائج التحليل مشيرة إلي أن أعراض انفلونزا الطيور تتشابه كليا مع أعراض جميع أنواع الأنفلونزا.

من جانبها قالت الدكتورة رقية ناصر مدير إدارة الطب الوقائى بمديرية الشئون الصحية بالأقصر أن المحافظة خالية حتى الآن من أية إصابات بمرض أنفلونزا الطيور الذى عاد للظهور مرة أخرى ببعض المحافظات المجاورة.

وأشارت ناصرإلى أن الشهور الثلاثة الأخيرة من العام الماضى شهدت حالات إشتباه مختلفة ثبت من خلال إجراء التحاليل العلمية أنها إنفلونزا موسمية وليست طيور .

> وأكدت مديرة الطب الوقائى أن الأيام الأخيرة شهدت رصد حالات إشتباه جديدة فتم أخذ العينات اللازمة وإرسالها للمعامل المركزية بالقاهرة ومن المتوقع ظهور النتائج يوم السبت القادم إلا أن تحليل عينات الطب البيطرى التى تم رفعها من الطيور والأماكن التى يتم فيها تربية الطيور المشتبه فى وجود إصابات بها أثبت خلوها من الإصابة بالمرض وهو ما يرجح أيضا عدم وجود أصابات بالبشر المتعاملين والمخالطين للطيور بعد ظهور نتائج التحليل .