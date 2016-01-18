أخبار عاجلة

هل يمنع القضاء الإداري إسلام بحيري من الظهور بالفضائيات اليوم؟ -
اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
فيديو| البدوي: المواطن سيجني ثمار صبره نهاية العام.. وقرار التعويم أنقذنا -
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

الإشتباه في إصابة سيدة بإنفلونزا الطيور في الأقصر

Google+ Print
الإشتباه في إصابة سيدة بإنفلونزا الطيور في الأقصر الإشتباه في إصابة سيدة بإنفلونزا الطيور في الأقصر

أرشيفية

قالت الدكتورة ناهد محمد أحمد وكيل وزارة الصحة بالأقصر أن مستشفي الأقصر الدولي استقبل حالة لسيدة يشتبه في إصابتها بإنفلونزا الطيور .

وأوضحت وكيل وزارة الصحة تم أخذ العينات اللازمة من الحالة وإرسالها لمعامل وزارة الصحة لتحليلها وفي انتظار نتائج التحليل مشيرة إلي أن أعراض انفلونزا الطيور تتشابه كليا مع أعراض جميع أنواع الأنفلونزا.

من جانبها قالت الدكتورة رقية ناصر مدير إدارة الطب الوقائى بمديرية الشئون الصحية بالأقصر أن المحافظة خالية حتى الآن من أية إصابات بمرض أنفلونزا الطيور الذى عاد للظهور مرة أخرى ببعض المحافظات المجاورة.

وأشارت ناصرإلى أن الشهور الثلاثة الأخيرة من العام الماضى شهدت حالات إشتباه مختلفة ثبت من خلال إجراء التحاليل العلمية أنها إنفلونزا موسمية وليست طيور .
> وأكدت مديرة الطب الوقائى أن الأيام الأخيرة شهدت رصد حالات إشتباه جديدة فتم أخذ العينات اللازمة وإرسالها للمعامل المركزية بالقاهرة ومن المتوقع ظهور النتائج يوم السبت القادم إلا أن تحليل عينات الطب البيطرى التى تم رفعها من الطيور والأماكن التى يتم فيها تربية الطيور المشتبه فى وجود إصابات بها أثبت خلوها من الإصابة بالمرض وهو ما يرجح أيضا عدم وجود أصابات بالبشر المتعاملين والمخالطين للطيور بعد ظهور نتائج التحليل .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا