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«القضاء الإداري» يرفض دعوى تطالب باسقاط الجنسية عن القمص زكريا بطرس

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«القضاء الإداري» يرفض دعوى تطالب باسقاط الجنسية عن القمص زكريا بطرس «القضاء الإداري» يرفض دعوى تطالب باسقاط الجنسية عن القمص زكريا بطرس

القضاء الإداري

قضت محكمة القضاء الإدرى بعدم قبول الدعوى القضائية المطالبة بإسقاط الجنسية عن القمص زكريا بطرس لانتفاء القرار الإداري.

كان المحامي طارق محمود أقام الدعوى مختصما كل من رئيس الوزراء ووزير الداخلية والنائب العام وزكريا بطرس مطالبا بإسقاط الجنسية عن الأخير.

أوضح في دعواه أن بطرس دأب على توجيه السباب إلى الدين الإسلامي وإلى الرسول والطعن في أحكام القرآن الكريم والسخرية منها، وهو ما يؤدي إلى تكريس الفتنة الطائفية بين أبناء الوطن الواحد.

وأضاف أن بطرس يتخذ من الولايات المتحدة منبرا للهجوم على الدين الإسلامي مؤيدا من جهات داخلية وخارجية أجنبية، ويحمل الآن الجنسية الأمريكية فضلا عن جنسيته المصرية وهو ما يوجب إسقاط الجنسية عنه.

 

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