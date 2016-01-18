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وزارة الصحة: مصر أضيفت لقائمة بنوك الدم المعتمدة دوليًا

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وزارة الصحة: مصر أضيفت لقائمة بنوك الدم المعتمدة دوليًا وزارة الصحة: مصر أضيفت لقائمة بنوك الدم المعتمدة دوليًا

بنوك الدم – أرشيفية

أكد الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، اعتماد المركز القومي لخدمات نقل الدم من الهيئة الأمريكية للإعتماد الدولي لبنوك الدم “AABB”، مشيرًا إلى أنه بهذا القرار تم إضافة اسم “” إلى قائمة بنوك الدم المعتمدة دوليًا، وإعتماد المعايير المصرية القومية لنقل الدم دوليًا.

وأوضحت الدكتورة عفاف أحمد، مدير المركز القومي لخدمات نقل الدم، أن المركز يتبعه “24″ بنك دم إقليمي بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، ويتم عمل حملات يوميًا للتبرع بالدم عن طريق المركز القومي وبنوك الدم التابعة له، وذلك من خلال سيارات مجهزة طبيًا تجوب المحافظات للتبرع بالدم، وتتبع المركز القومي لخدمات نقل الدم بالقاهرة والأقاليم.

وأكدت أن المركز القومي لخدمات نقل الدم يعمل دائمًا على توفير دم آمن وكاف لجميع فئات الشعب، لافتة إلى أنه من أهم مبادئ سياسة الدم القومية التأكد من توفير الكميات الكافية والخدمات الآمنة من منتجات الدم لكافة أنحاء الجمهورية، وتتمثل الخدمات في الحصول على الدم ومشتقاته وإختباره للتأكد من خلوه من الأمراض “الكبد الوبائي B & C، الإيدز، الزهري”، ثم توزيعه على مراكز صرف الدم وتخزينه التخزين المثالي والحفاظ على سلسلة التبريد، وتتولى وزارة الصحة والسكان دور الرقابة والتفتيش والإشراف الفني على بنوك الدم المختلفة بالجمهورية، حيث يتولى الإشراف والتفتيش والرقابة على القطاع الحكومي الإدارة العامة لبنوك الدم، بينما تتولى المؤسسات العلاجية غير الحكومية الرقابة والتفتيش على القطاع الخاص.

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