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إعادة فتح ميناء نويبع بعد غلقه لمدة 12 ساعة

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إعادة فتح ميناء نويبع بعد غلقه لمدة 12 ساعة إعادة فتح ميناء نويبع بعد غلقه لمدة 12 ساعة
أكد عبد الرحيم مصطفى، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إعادة فتح ميناء نويبع أمام حركة الملاحة البحرية، عقب تحسن الأحوال الجوية بعد إغلاقه لمدة 12 ساعة.

وأضاف عبد الرحيم، فى بيان للهيئة، أنه تم إغلاق ميناء شرم الشيخ بجنوب سيناء منذ فجر اليوم نتيجة سوء الأحوال الجوية، موضحا أن شدة الرياح وصلت 30 عقدة وتراوح ارتفاع الأمواج ما بين 3 و4 أمتار، وانعدام الرؤية للشبورة الترابية التى تجتاح البلاد ما أدى إلى إغلاق هذه الموانئ.

من جانبه أكد اللواء عصام خضر، رئيس غرفة عمليات جنوب سيناء، أن جميع الطرق تعمل ولم يتم غلق موانئ بجنوب سيناء حتى الآن، مشيرا إلى أنه بعض الطرق تتعرض لحجب الرؤية من الرياح المحملة بالأتربة.
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