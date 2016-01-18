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رصد 62 مخالفة خدمية خلال 10 أيام بالمتابعة الميدانية بقرى ديروط فى أسيوط

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رصد 62 مخالفة خدمية خلال 10 أيام بالمتابعة الميدانية بقرى ديروط فى أسيوط رصد 62 مخالفة خدمية خلال 10 أيام بالمتابعة الميدانية بقرى ديروط فى أسيوط
رصد تقرير المتابعة الميدانية بمركز ديروط 62 مخالفة بقطاعات خدمية مختلفة بقرى المركز، خلال 10 أيام، وذلك أثناء المتابعة والمرور على المصالح الخدمية للاطمئنان على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأكد أيمن محروس، رئيس مركز ومدينة ديروط، أن تعليمات المهندس ياسر الدسوقى، محافظ أسيوط، بتشديد المتابعة وتكثيف الرقابة على المخابز والأسواق للحد من تسريب وتهريب السلع المدعمة للاتجار بها فى السوق السوداء، ومتابعة كافة القطاعات والمصالح الحكومية لتقديم كافة الخدمات للمواطنين، موضحاً أن تقرير المتابعة الميدانية شمل قطاعات (الصحة، الشباب والرياضة، الزراعة، الشئون الاجتماعية).

وأضاف رئيس مركز ومدينة ديروط، فى تصريحات صحفية، أن تقرير المتابعة الميدانية كشف توقيع 18 شخصا غير موجود فى مقر عمله، و31شخصا غير موقع من أول اليوم، فضلاً عن إغلاق مركز شباب قرية أبو الهدر بالقفل، ونقص فى الأدوية بالوحدة الصحية لقرية نزلة بدوى، مؤكدا تحرير 14محضرا بينهم (7محاضر امتناع عن البيع و3 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، ومحضران لعدم صلاحية، ومحضر لعدم حمل شهادة صحية، وآخر للذبح خارج المجزر).

وشدد "محروس" على استمرار الحملات الميدانية والدورية على كافة المصالح الحكومية بقرى المركز، مشيراً إلى إرسال المخالفات وتقرير المتابعة الميدانية إلى الشئون القانونية وكل من وكلاء وزارة ومديرى إدارات (الصحة والشباب والرياضة، الزراعة، الشئون الاجتماعية)لاتخاذ اللازم.

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مصر 365