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بالصور جامعة قناة السويس تجهز أثاث الكليات بورش الجامعة

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بالصور جامعة قناة السويس تجهز أثاث الكليات بورش الجامعة بالصور جامعة قناة السويس تجهز أثاث الكليات بورش الجامعة
أعلن الدكتور عاطف أبو النور، نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه فى إطار الاكتفاء الذاتى من وحدات ذات الطابع الخاص بالاستخدام الأمثل للوحدات، حيث تقوم الجامعة باستخدام ورشة النجارة بالجامعة القديمة فى تجهيز أثاث الكليات المراكز والوحدات والإدارات الموجودة بالجامعة، حيث يتم عمل الدواليب والمكاتب والبنشات والمقاعد وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب، رئيس الجامعة.

وأشار أبو النور إلى أنه يتم حاليا بالورشة عمل أثاث لكليات التربية الجديدة وكلية الهندسة والعلوم والتمريض ولغرفة خلع الملابس لملاعب كلية طب الأسنان ومركز التميز فى أبحاث الطب الخلوى وللمكتبة المركزية، كما يتم عمل صيانة للأثاث الموجود بالكليات المختلفة، كما يتم إرسال فنيين من ورشة النجارة إلى الكليات فى حالات شراء الأثاث.

ويعمل بورشة النجارة حوالى 30 موظفا يشرف عليهم مدير الورشة المهندس زكى موسى خليل، وتنتهى أعمال الأثاث الأخيرة على منتصف شهر فبراير المقبل.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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