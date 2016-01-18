محمد بن راشد : الدولة تسعى إلى تحقيق التنوع الاقتصادي المستدام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن دولة الإمارات العربية المتحدة تسعى إلى تحقيق التنوع الاقتصادي المستدام كجزء من " رؤية الإمارات 2021 " ، موضحاً سموه أن الدولة تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة - حفظه الله - ملتزمة بالمساهمة في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة من خلال تطوير ونشر تقنيات الطاقة المتجددة.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - في كلمة له خلال افتتاح أعمال الدورة التاسعة من القمة العالمية لطاقة المستقبل - إحدى الفعاليات الرئيسية ضمن " أسبوع أبوظبي للاستدامة " - أن أسبوع أبوظبي للاستدامة يعد منصة رئيسية لتعزيز الشراكات الدولية التي من شأنها دفع عجلة الابتكار وتحقيق الازدهار على المدى البعيد للدولة والمجتمع الدولي بأسره.

وأشاد سموه بالدور الذي تضطلع به " مصدر" في تعزيز ريادة دولة الإمارات في قطاع الطاقة ككل ولاسيما المتجددة منها في أقل من عقد من الزمن وباتت اليوم لاعباً أساسياً في قطاع الطاقة المتجددة الدولي.

يذكر أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة كانا قد استقبلا قادة دول العالم ورؤساء الوفود المشاركة في الحدث ثم التقطت لسموهما الصور التذكارية مع ضيوف الدولة المشاركين في " أسبوع أبوظبي للاستدامة ".