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الصحة العالمية: 2000 مدينة حول العالم تحوى مستويات قاتلة من تلوث الهواء

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الصحة العالمية: 2000 مدينة حول العالم تحوى مستويات قاتلة من تلوث الهواء الصحة العالمية: 2000 مدينة حول العالم تحوى مستويات قاتلة من تلوث الهواء
حذرت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة من "مستويات قاتلة" من التلوث الهوائى فى العديد من أكبر مدن العالم، مما يتسبب فى مقتل الملايين ويهدد بتدمير الخدمات الصحية حول العالم.

وقالت المنظمة "إنها ستصدر الشهر المقبل الأرقام التى ستثبت أن نسب تلوث الهواء ارتفعت فى مئات المناطق الحضرية المنكوبة منذ عام 2014"، مشددة على أن العالم الآن يشهد حالة طوارئ بقطاع الصحة العامة ستكون لها آثار مالية لا تعد ولا تحصى على الحكومات.

وأوضحت منظمة الصحة ـ حسبما أفادت قناة ( سكاى نيوز) اليوم الاثنين ـ أن البيانات الأخيرة التى جمعتها المنظمة من 2000 مدينة حول العالم ستظهر التدهور المتزايد فى العديد من الأماكن تزامنا مع نمو سكانها، مما سيترك مناطق كبيرة تحت سحب دخانية ناتجة عن خليط من عوادم المركبات وأتربة البناء والغازات السامة من توليد الكهرباء وحرق الأخشاب فى المنازل.

وأشارت إلى أن الضباب الملوث الذى يغطى المدن كانت رؤيته واضحة الأسبوع الماضى من المحطة الفضائية الدولية خارج كوكب الأرض.
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