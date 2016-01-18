الأربعاء المقبل| اجتماع 5 كواكب فى السماء بعد غياب 10 سنوات

صرح الدكتور أشرف لطيف تادرس ، رئيس قسم الفلك، بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بأن خمسة كواكب من كواكب المجموعة الشمسية الثمانية ستبدأ اجتماعها في السماء بعد غد الأربعاء، ولمدة شهر كامل، بعد غياب استمر لمدة عشر سنوات تقريبا، حيث يتم رؤيتها مجددا مجتمعة معا فى السماء فوق الأفق قبل شروق الشمس في الفترة من 20 يناير الحالى إلى 20 فبراير المقبل.

وقال رئيس قسم الفلك، بالمعهد القومي للبحوث - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم – إن الكواكب الخمسة أعضاء الاجتماع هي «عطارد، الزهرة، المريخ، المشترى، زحل»، وأن ألمعها سيكون الزهرة والمشترى والمريخ».

وأشار تادرس إلى أن آخر مرة تم رؤيتها مجتمعة معا في السماء لمدة شهر كامل كان تحديدا فى الفترة من 15 ديسمبر 2004 إلى 15 يناير 2005 .

وأوضح أنه يمكن الاستعانة بوجود القمر كدليل لرؤية هذه الكواكب على مسار دائرة البروج في نهاية يناير والأسبوع الأول من فبراير، لافتا إلى أن ظهور الكواكب سيبدأ بشروق كوكب المشترى أولا في المساء ثم كوكب المريخ بعد منتصف الليل ثم زحل والزهرة وعطارد بعد ذلك .

وأشار رئيس قسم الفلك، بالمعهد القومي للبحوث إلى أن العديد من أجرام النظام الشمسي التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة غير الشمس والقمر، هى عطارد والزهرة والمريخ والمشتري وزحل، وأحيانا ألمع الكويكبات والمذنبات العابرة ، إضافة إلى النيازك، التى يمكن رؤيتها حين تدخل جو الأرض وتحترق مكونة الشهب.