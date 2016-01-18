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مقتل 4 أشخاص بهجوم انتحاري على مسجد في الكاميرون

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مقتل 4 أشخاص بهجوم انتحاري على مسجد في الكاميرون مقتل 4 أشخاص بهجوم انتحاري على مسجد في الكاميرون

ارشيفية

قتل 4 أشخاص اليوم الاثنين، في هجوم انتحاري استهدف مسجدًا أقصى شمال الكاميرون، يقع في منطقة نغتشوي التي عادة ما تهاجمها عناصر “بوكو حرام”، وفقًا لـ”روسيا اليوم”.

ويأتي هذا الهجوم بعد 5 أيام من هجوم مماثل استهدف مسجد كويابي، البلدة الصغيرة في منطقة كولوفاتا القريبة من الحدود مع نيجيريا، وأسفر على مقتل 12 شخصا كانوا داخل المسجد يصلون.

وينفذ الجيش الكاميروني منذ نهاية نوفمبر، الماضي في المنطقة وفي بلدات حدودية أخرى عمليات تمشيط تستهدف المتطرفين النيجيريين الذين يمارسون أنشطتهم بين شمال شرق نيجيريا وأقصى شمال الكاميرون.

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