وزيرة الهجرة تكشف تفاصيل الإفراج عن مواطنين مصريين بالسعودية

كشفت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ملابسات الإفراج عن المواطنين المصريين الإثنين، الذين احتجزا في السجون السعودية، والتي استقبلتهما مساء أمس الأحد، في مطار القاهرة الدولي.

وقالت وزيرة الدولة للهجرة، في تصريح صحفي لها اليوم، إنها تلقت رسالة عبر الفاكس – 24 نوفمبر الماضي – من مواطنة تدعى غادة النوام، بخصوص احتجاز شقيقها إبراهيم النوام في سجن الجوبال العام بمدينة الدمام، على إثر مشاجرة مع مواطن سعودي.

وأوضحت الوزيرة نبيلة مكرم، أن عدم توجه المواطن السعودي للإدلاء بأقواله في القضية عطل سير التقاضي، سواء بالإفراج عن شقيق الشاكية أو صدور حكم بإدانته، لافتة النظر إلى إن شقيقة المواطن المصري استغاثت بها من أجل التدخل لدى أي جهة يمكنها حل أزمة حتجاز شقيقها.

وتابعت الوزيرة: “على الفور بدأت التواصل مع السلطات السعودية مباشرة”، مشيدة بالتعاون الكبير الذي لمسته من المسئولين السعوديين والذي نتج عنه الإفراج عن إبراهيم، ومواطن مصري آخر يدعى أحمد عثمان كان محتجزا على خلفية قضية إلكترونية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، “.

وأشارت الوزيرة نبيلة مكرم إلى إنها “عندما تلقت الفاكس أجرت اتصالاً هاتفياً مع شقيقة إبراهيم التى أخبرتها أن والدته مريضة على فراش الموت وتتمنى رؤية ابنها فوعدتها أن تبذل قصارى جهدها حتى لو تطلب الأمري سفرها إلى المملكة العربية السعودية للعودة به على نفس الطائرة”.

واختتمت الوزيرة تصريحاتها بالتأكيد على أن الهدف الرئيسي من قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بعودة وزارة الهجرة كان توفير الاهتمام الكاف لأبناء مصر في الخارج، في ظل تأكيده المستمر على ضرورة تضافر الجهود وتعاون كافة الوزارات والمؤسسات لتحقيق أفضل خدمة لهم.

أ ش أ