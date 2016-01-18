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وفاة بطل «القاهرة 30» الفنان عبدالعزيز مكيوي عن عمر ناهز 82 عاما

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وفاة بطل «القاهرة 30» الفنان عبدالعزيز مكيوي عن عمر ناهز 82 عاما وفاة بطل «القاهرة 30» الفنان عبدالعزيز مكيوي عن عمر ناهز 82 عاما

عبد العزيز ميكوي

توفي الفنان عبدالعزيز مكيوي، منذ قليل، داخل إحدى دور المسنين في الجديدة، عن عمر ناهز 82 عاما.

وقال الفنان سامح الصريطي عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الإثنين: “عبدالعزيز مكيوي توفي منذ قليل، وتم التواصل مع ابن شقيقه لإنهاء كافة التفاصيل المتعلقة بالوفاة، ويتم حاليا تحديد ميعاد صلاة الجنازة ومكان تلقي العزاء”.

يذكر أن الفنان عبدالعزيز مكيوي، مواليد 29 يناير 1934، وحصل على بكالوريوس الفنون المسرحية عام 1954، وشارك في بطولة أكثر من عمل فني، منها “القاهرة 30″، و”أوراق مصرية”.

 

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