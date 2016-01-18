' برشلونة أراد أجويرو وليس سواريز '

قال أندوني زوبيزاريتا المدير الرياضي السابق لنادي برشلونة إن لويس سواريز مهاجم الفريق لم يكن الخيار الأول لهم في عام 2014 ولكن سيرخيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي.

وانضم سواريز إلى برشلونة قادما من ليفربول مطلع موسم 2014-2015 بمبلغ 65 مليون جنيه إسترليني وحقق اللاعب مع البلاوجرانا الثلاثية التاريخية إضافة للسوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية.

وصرح زوبيزاريتا لصحيفة ماركا "لقد كانت لدينا خيارات كثيرة، سواريز لم يكن على رأس القائمة، هو يعلم هذا أيضا، في الشتاء حاولنا ضم أجويرو، لكن الأمر لم ينجح".

وأضاف المدير الرياضي السابق الذي أقاله نادي برشلونة العام الماضي "حادثة سواريز-جيورجيو كيليني في كأس العالم الأخيرة حدثت حينما كانت المفاوضات جارية بيننا".

واستطرد أندوني "ما فعله في تلك الحادثة جعل عددا من الأندية المهتمة بضمه تنسحب من الصفقة، وكانت هناك علامات استفهام حول شخصيته، وكيف أن العقاب سيكون رادعا".

وتابع حارس المرمى السابق لبرشلونة "شعرت أن ذلك هو الوقت المناسب لتكثيف الجهود لضمه، أحببت كل شيء حول شخصيته. لم يكن هادئا وكان من الممكن أن يجري ويفتح المساحات التي كنا نفتقر إليها".

وأتم "كان هناك عامل حاسم أيضا، من البداية كان يرغب بشدة في اللعب لبرشلونة".