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روني: كسر رقم هنري لا يساوي التسجيل في أنفيلد

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روني: كسر رقم هنري لا يساوي التسجيل في أنفيلد روني: كسر رقم هنري لا يساوي التسجيل في أنفيلد

أوضح واين روني قائد مانشستر يونايتد أن تغلبه على رقم تييري هنري نجم أرسنال السابق كهداف لفريق واحد لا يمكن مقارنة ذلك بالتسجيل في ليفربول.

وسجل واين روني هدف الفوز على ليفربول ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير وهو هدفه الأول على ملعب "أنفيلد" منذ يناير 2005 (طالع التفاصيل).

وصرح قائد منتخب إنجلترا "إنه أمر رائع أن تحطم الأرقام، لكن لا أعتقد أن ذلك الشعور سيتغلب على شعوري الآن".

وتابع صاحب الـ30 عام "أن أسجل هدف الفوز في أنفيلد، آخر مرة سجلت في هذا الملعب كانت منذ 10 أعوام، سأكون أنانيا قليلا وأستمتع بهذا الشعور".

وأضاف الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا بـ51 هدف "الجميع يعلم أهمية تلك المباراة، وهذا بغض النظر عن مراكزنا في الدوري، كان من الممكن أن نكون الأول، الثاني، في قاع الجدول، إنها مباراة كبيرة في كل الأحوال".

واستطرد روني"إنه فوز عظيم و3 نقاط إحتجنا إليها لنستمر في بدايتنا الجيدة لهذا العام، إنه فوز مهم لنا".

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فيديو اليوم السابع