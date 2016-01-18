رئيس برشلونة يعترض على عقوبة ريال مدريد وأتليتكو

"أؤمن بقدراتي جيدا.. وأحارب على أن أقوم بأشياء لا أستطيع القيام بها، أنا مايوكا" هذا ما قاله إيمانويل مايوكا المهاجم الزامبي المنضم حديثا لصفوف الزمالك عن نقطة قوته.

ووقع مايوكا على عقود انضمامه للزمالك ليتم قيده في القائمة الإفريقية بعد اتفاق النادي الأبيض مع ميتز أحد أندية الدرجة الثانية في فرنسا.

تعرف على تفاصيل الصفقة –

ويستعرض FilGoal.com أبرز ملامح صفقة الزمالك الجديدة..

بدأ مايوكا صاحب الـ25 عاما مسيرته مع كرة القدم في نادي كابوي واريورز الزامبي في 2008 قبل الانتقال لمكابي تل أبيب حتى 2010.

ثم انتقل إلى يانج بويز السويسري الذي شهد تألقه فلفت أنظار الفرق الإنجليزية وأبرزها ساوثامبتون الذي حصل على توقيع الهداف الزامبي.

فخلال عامين في الدوري السويسري سجل مايوكا مع يانج بويز 32 هدفا في موسمين بجانب احتلاله قائمة هدافي كأس أمم إفريقيا 2012 مع زامبيا التي حصد لقبها بثلاثة أهداف.

فانتقل مايوكا صاحب الـ21 عاما ووقع على عقد لمدة خمس سنوات مع ساوثامبتون في صفقة تكلفت ثلاثة ملايين جنيه استرليني وفقا لعدة تقارير إنجليزية.

وقال عنه نيجل أدكينز المدير الفني السابق لساوثامبتون بعد الحصول على توقيعه: "هو مهاجم بسرعة البرق والذي أعتقد أنه سيخطف لهفة المشجعين سريعا".

وأضاف "هو فقط 21 عاما لكنه بالفعل لديه قدر كبير من الخبرة ولاسيما على المستوى الدولي".

وسجل مايوكا 11 هدفا دوليا خلال 56 مباراة لعبها مع زامبيا.

وتابع "سيضيف شيئا مختلفا للمجموعة التي نملكها في سواثامبتون.. أتشوق لرؤيته سريعا بالقميص".

ولعب 17 مباراة سجل هدفا واحدا وصنع أثنين بقميص ساوثامبتون، ثم خرج مايوكا معارا إلى سوشو الفرنسي ولعب 24 مباراة سجل فيها أربعة أهداف.

وعاد مايوكا في صيف 2014 إلى صفوف ساوثامبتون بعد انتهاء الإعارة لكنه تعرض لصدمة!

الاحتفال الأكروباتي

في كأس الأمم الإفريقية يناير 2015 تألق مايوكا مع منتخب بلاده شارك أساسيا في المباراة الأولى أمام الكونجو الديمقراطية ثم تونس التي شهدت تسجيله هدف التقدم.

اشتهر مايوكا باحتفاله الأكروباتي وبعد هدفه في تونس قام بحركات أكروباتية قالت عنها شبكة سكاي سبورتس الإنجليزية إنها السبب وراء إصابته بتمزق في العضلة الضامة.

ورغم أن اللاعب لم يشعر بألم أثناء احتفاله إلا أنه لم يتحمل 10 دقائق بعد الهدف قبل أن يخرج على محفة ويتألم وتم نقله للمستشفى.

شاهد الإصابة

تسببت الإصابة في إلحاق الأذى ليس فقط باللاعب ولكن بمشواره في الدوري الإنجليزي نحو تحقيق حلمه باللعب في صفوف مانشستر يونايتد حسبما صرح مايوكا لموقع يانج بويز الرسمي بعد انتقاله من مكابي تل أبيب.

الإصابة

ظل مايوكا يخضع للعلاج بتمزق في العضلة الضامة لمدة ستة أشهر وغاب فيها عن كل المشاركات في نهاية الموسم الماضي.

ثم خرج رونالد كومان المدير الفني لساوثامبتون ليصرح مطلع الموسم الجاري قائلا: "مايوكا ليس له مكانا في حساباتنا وبالتالي سيرحل".

لينتقل مايوكا إلى ميتز الفرنسي ليخوض أول مباراة بعد الإصابة يوم 11 سبتمبر 2015 بعد أن أعلن فريقه جاهزيته تماما لخوض المباراة وكانت ضد فريق لافال بل وسجل هدفا.

واستعاد مايوكا عافيته ونجح في تسجيل أربعة أهداف خلال 12 مباراة مع ميتز.

ومع رغبة ميتز في تخفيض النفقات والأزمة المالية التي يعاني منها الفريق الفرنسي انتقل مايوكا للزمالك ليبدأ تجربة جديدة مع حامل لقب الدوري المصري.