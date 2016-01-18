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وزيرة الدفاع الألمانية لا تستبعد مشاركة الجيش فى مهمة بليبيا

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وزيرة الدفاع الألمانية لا تستبعد مشاركة الجيش فى مهمة بليبيا وزيرة الدفاع الألمانية لا تستبعد مشاركة الجيش فى مهمة بليبيا

> أعربت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين استعداد بلادها المشاركة بقوات من الجيش فى مهمة لتحقيق الاستقرار فى ليبيا.

وقالت فون دير لاين فى تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية الصادرة اليوم الاثنين: "ألمانيا لا يمكنها أن تتنصل من مسؤوليتها فى تقديم إسهام فى هذا الأمر".

وذكرت الوزيرة أن الأهم الآن هو تحقيق الاستقرار فى هذه الدولة المهددة من جانب متطرفين إسلاميين والاهتمام بتشكيل حكومة فعالة بها، موضحة أن تلك ستحتاج إلى مساعدة عاجلة لتطبيق القانون والنظام فى هذا البلد الشاسع.

وفى الوقت نفسه، أكدت فون دير لاين ضرورة الحيلولة دون تشكيل محور للإرهاب فى شمال أفريقيا، موضحة أن تنظيم داعش يبحث فى ليبيا عن الاتصال بتنظيم "بوكو حرام" المتطرف فى وسط أفريقيا، وقالت: "إذا حدث ذلك سينشأ محور للإرهاب يمكنه زعزعة الاستقرار فى أجزاء واسعة من أفريقيا. عواقب ذلك ستكون موجات جديدة من اللاجئين، وهو ما لا ينبغى لنا السماح به".

ودعت الوزيرة مجددا إلى زيادة واضحة فى ميزانية الدفاع، وقالت: "الجيش الألمانى مطلوب فى مهام متعددة على مستوى العالم، عندما نطلب كل هذا من جيشنا فإنه يتعين علينا الاستثمار فى أفراده وفى إمداده بمعدات حديثة وآمنة. سأوضح ذلك بالمبررات لوزير المالية الألماني".
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مصر 365

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