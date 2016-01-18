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الشرطة العراقية تقيم نقاط تفتيش للتحقق من اختفاء 3 أمريكيين فى بغداد

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الشرطة العراقية تقيم نقاط تفتيش للتحقق من اختفاء 3 أمريكيين فى بغداد الشرطة العراقية تقيم نقاط تفتيش للتحقق من اختفاء 3 أمريكيين فى بغداد

>أكدت الشرطة العراقية اليوم الاثنين أنه تم الإبلاغ عن اختفاء ثلاثة مواطنين أمريكيين فى بغداد وأنها تحقق فى تقارير عن اختطافهم.

وقال شهود إن قوات الأمن العراقية أقامت نقاط تفتيش فى وقت مبكر اليوم الإثنين فى حى الدورة بجنوب شرق بغداد بعد أن أشارت تقارير إعلامية إلى أن ثلاثة أمريكيين خطفوا فى المنطقة يوم الجمعة.

وقال ضابط كبير بالشرطة طلب عدم نشر اسمه "لا يوجد لدينا مؤشر واضح على ملابسات اختفائهم."

وشوهدت طائرتا هليكوبتر للجيش العراقى تحلقان فوق المنطقة فيما قامت سيارات الشرطة بدوريات فى الشوارع.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الأحد إنها تعمل مع السلطات العراقية لتحديد مكان الأمريكيين المفقودين لكنها لم تؤكد أنهم خطفوا.

وذكرت قناة العربية التلفزيونية أمس الأحد أن ثلاثة أمريكيين خطفوا فى حى الدورة يوم الجمعة. وأضافت نقلا عن مصادرها أن الأمريكيين "متعاقدون أو مدربون" يعملون لدى شركات أمريكية بمطار بغداد
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