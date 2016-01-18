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غدًا| «قمة الرؤساء التنفيذيين 2016» تناقش التنافسية العالمية في القاهرة‎

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غدًا| «قمة الرؤساء التنفيذيين 2016» تناقش التنافسية العالمية في القاهرة‎ غدًا| «قمة الرؤساء التنفيذيين 2016» تناقش التنافسية العالمية في القاهرة‎

الدكتور أحمد درويش، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس

يفتتح الدكتور أحمد درويش، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، غدًا الثلاثاء، و” ديبرا وينس سميث”، رئيس الاتحاد العالمي للمجالس التنافسية الشريفة، قمة الرؤساء التنفيذيين 2016، والتي تنظمها “جلوبال تريد ماترز” على مدار يومي 19،20 يناير الجاري بالقاهرة.
> ويشارك بالقمة، كوكبة من المسؤولين الحكوميين، قادة المال، والأعمال، رؤساء البنوك الهيئات والمؤسسات الاقتصادية المحلية، والدولية، سفراء سنغافورة، سلوفينا، والدنمارك بالقاهرة .

ويناقش المؤتمر على مدار يومين أحد أهم الموضوعات التي تمثل للبعض مجال المعرفة الاقتصادية، وهو “التنافسية العالمية” التي من خلالها يتم تحليل الحقائق والسياسات التي تحدد قدرة الدولة على خلق البيئة الصالحة للمنافسة والحفاظ عليها، والتي تعزز من قيمة مؤسستها ورخاء مجتمعها .

ويتحدث بالمؤتمر نخبة من رجال الاقتصاد محليًا وعالميًا منهم:”أشرف محمد نجيب، الرئيس التنفيذي لـ”جوبال تريد ماترز”، وحسن حسين، رئيس القمة، والرئيس التنفيذي لشركة الأولى للتمويل العقاري، وأمينة غانم، المدير التنفيذي للمجلس الوطني المصري للتنافسية، وشريف الديواني، خبير اقتصادى عالمي، والمدير السابق لمنطقة الشرق الأوسط للمنتدى الاقتصادي العالمي، وطارق توفيق، العضو المنتدب للمجلس الوطني المصري للتنافسية، ورئيس مجلس الأمن الغذائي و سلامته” .

كما يشارك السفير فتحي الشاذلي، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المتعلق بإزالة بالألغام بمصر، في جلسة خاصة عن المنظور الاقتصادي للألغام الأرضية بمصر، ويشارك بجلسات المؤتمر أيضًا جمال محرم، الرئيس التنفيذي لـ “إم جى إم” للاستشارات المالية و المصرفية، وأحمد مروان، الرئيس التنفيذي لـ”سيجما كابيتال “، وميشل لوسمبي، رئيس الجمعية لمجموعة بنوك الكونغو، ونعمان البوري، بمصرف السراي للتجارة و الاستثمار في ليبيا، ومحمد فريد، الرئيس التنفيذي لـ”ديكود للاستشارات المالية والاقتصادية بمصر”، وكريم هلال، رئيس بنك الاستثمار أبوظبي بمصر، وحامد حسونة، المدير الإقليمي لاتحاد المصرف العربي الفرنسي بمصر .

ويدير السفير جمال بيومي، الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، جلسة عن بناء القدرة التنافسية للقطاع التجاري المصري داخل إطار الأسواق العالمية، ويشارك أيضًا أسمت مصطفى كامل، مدير المركز العالمي للأعمال التابع لـ”جلوبال تريد ماترز”، و”كريستيان كانيكي” رئيس غرفة التجارة و الصناعة بالكونغو، و”دوجلاس أندروسون”، الرئيس التنفيذي لـ”أندروسون و شركاه العالمية بأمريكا”، و” بي أس جيرامان”، الرئيس التنفيذي لشركة “تي سي أي سينمار”، للكيماويات بالهند.

كما يشارك أيضًا بالنقاش، والكلمة خلال جلسات المؤتمر الدكتور “روبيرتو ألفارس”، المدير التنفيذي للاتحاد العالمي للمجالس التنافسية بالبرازيل (سكايب)، وممثل مصر بهيئة اليونيسيف “برونو مييس” بعنوان التنافسية تبدأ بالتعليم، و”عز الدين الناتار”، الرئيس التنفيذي لـ”بي دي أس فينتيج”، “رؤول ديفس”، شريك أسيندنت جروب، وبنيتاه ماركتت – السكرتير الفخري لجامعة التكنولوجيا “بيل” بالكونغو، والنائب محمد سلامة الجوهري، عضو مجلس النواب المصري، و”نيريكو كروفيتي”، المدير العام لشركة “سبارك” لمصادر الطاقة بسويسرا، والدكتور باسل رشدي، المدير العام لنيل كابيتل مصر.

ويتحدث بالمؤتمر إيهاب إيشاق، المدير العام لـ”جروندفوس مصر”، والمهندس شريف طاهر ، رئيس وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات مصر ، والدكتور حافظ عبد العال السلماوي، المدير التنفيذي السابق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك بمصر.

 

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