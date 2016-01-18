دوريات شرطة دبي مزودة بـ 12 كاميرا تصور 360 درجة وتنقل مباشرة

عرضت القيادة العامة لشرطة دبي في اليوم الثاني لمشاركتها في معرض "انترسك" للأمن والسلامة والوقاية من الحرائق، الذي افتتحه سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، أخر التكنولوجيا التي تمتلكها في مجال الحفاظ على أمن الطريق من كاميرات متطورة لرصد السيارات المطلوبة وكاميرات خاصة بالنقل المباشر من الطريق إلى القيادة والسيطرة والتي تم تزويدها للسيارات الذكية والدرجات المختصة، إضافة إلى عرض خدمة الاستغاثة "sos".

وأكد المقدم الدكتور أحمد السعدي مدير إدارة العلاقات المجتمعية في شرطة دبي، أن مشاركة شرطة دبي في معرض انترسك تأتي في إطار حرصها على المشاركة في مختلف الفعاليات الهامة لإمارة دبي، وعرض أفضل الخدمات التي تقدمها إلى أفراد الجمهور بهدف توعيتهم والمساهمة في توفير الامن والأمان لهم.

> أمنك بلمسة زر .

وأكد أن منصة شرطة دبي تقدم خلال المعرض خدمة هامة يحتاجها كافة أفراد المجتمع في الظروف الطارئة وهي خدمة "أمنك بلمسة زر" الإغاثية، المعروفة باسم SOS، والتي تتيح لشرطة دبي تحديد مكان المستغيث بدقة تامة، وبالتالي المساهمة في الاستجابة بسرعة للحالات الطارئة وتقديم المساعدة للمحتاجين سواء كانوا في منطقة جبلية أو صحراوية بعيدة أو في البحر.

وحث المقدم السعدي جميع أفراد المجتمع على تحميل الخدمة من الخدمات المتوفرة على تطبيق شرطة دبي الذكي على الهواتف من نوع "أي فون" والهواتف التي تستخدم نظام "الأندرويد"، لاستخدامها في الحالات الطارئة إذا استدعى الأمر للمساهمة في تقديم خدمات شرطة دبي لهم بسهولة ويسر وسرعة.

الدوريات الذكية

إلى ذلك، أطلع الرقيب المهندس ناصر صلاح من الإدارة العامة للعمليات، زوار المعرض على الدورية الذكية لشرطة دبي، حيث قدم شرحاً مفصلاً حول الإمكانيات التي تتمتع بها الدورية، مبيناً أن الدورية مزودة بـ 12 كاميرا تصور 360 درجة، بينها 4 كاميرا لنقل البث المباشر إلى غرفة القيادة والسيطرة، و8 كاميرات لضبط أمن الطريق وضبط اللوحات المطلوبة.

وأشار إلى أن الكاميرات الجانبية تلتقط صوراً وتتحقق من السيارات المتوقفة في المواقف، حيث تظهر قائمة على نظام الكمبيوتر الداخلي في دورية الشرطة، يُبين فيما إذا كانت السيارة مطلوبة نتيجة مخالفات أو مطلوبة جراء تعميم بنكي أو إذا كانت مسروقة.

كما أكد أن الدورية الذكية تحتوي على رادارا حديثاً يستطيع تقيم سرعة السيارة إذا مرت بالقرب منها وخالفت قوانين السير وتجاوزت السرعة المطلوبة، فيتم تصويرها وإصدار مخالفة فوراً تصل إلى السائق عبر رسالة نصية.

وتعرض منصة شرطة دبي مجموعة كبيرة من الخدمات التي تقدمها إلى أفراد الجمهور في ثلاث إدارات هي الإدارة العامة للخدمات الذكية، والإدارة العامة لخدمة المجتمع، والإدارة العامة للعمليات، وأكاديمية شرطة دبي، إضافة إلى الشرطة السياحية.