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وفد العموم البريطاني يغادر القاهرة

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وفد العموم البريطاني يغادر القاهرة وفد العموم البريطاني يغادر القاهرة

أرشيفية

غادر مطار القاهرة الدولي، وفد مجلس العموم البريطاني، برئاسة النائب “آلان دانكن”، رئيس مجلس حزب المحافظين للشرق الأوسط، ومبعوث رئيس الوزراء البريطاني إلى اليمن، متوجهًا إلى لندن عقب زيارة إلى ، استغرقت 4 أيام، والتي بحث خلالها دعم التعاون بين البلدين، وآخر تطورات الوضع في المنطقة .

التقى الوفد البريطاني، خلال زيارته مع  المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء والدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وسامح شكري، وزير الخارجية، حيث تناولت اللقاءات دعم علاقات التعاون بين مصر وبريطانيا في كل المجالات، وسُبل عودة السياح البريطانيين إلى مصر في أقرب وقت، وتأكيد دعم مجلس العموم البريطاني لمصر في مكافحتها للإرهاب، وعودتها إلى دورها الإقليمي .

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