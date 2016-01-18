خادمة تمارس الشعوذة لكسب محبة مخدوميها

أحالت النيابة العامة إلى «الجنايات» خادمة آسيوية بتهمة ممارسة السحر والشعوذة في منزل مخدومها بحجة«كسب محبة أفراد الأسرة».

وقالت النيابة إن الخادمة حصلت على صور شخصية لأفراد من الأسرة، ومارست الشعوذة عليها، بأن جمعتها بدبوس داخل خزانتها، ووضعت معها قصاصات ورقية تتضمن رموزاً وكتابات غريبة.

خيط الجريمة الأول لهذه الفعلة الشنعاء، أمسكت به شقيقة رب الأسرة بعد أن لاحظت اختفاء قطعة ذهبية من المنزل، ووقع ريبها على المتهمة التي سبق وأن سرقت في السابق واعتذرت عن فعلتها، لكن «الأخيرة» أنكرت علاقتها بالمفقود، فأصرت «الشقيقة» على تفتيش غرفتها بعد استئذانها، فوجدت القطعة الذهبية المفقودة في خزانتها، مع قِطَعٍ أخرى كانت مفقودة، إضافة إلى العثور على 3 صور شخصية لوالدتها وابني شقيقتها مجموعة كلها في دبوس.

وبينت التحقيقات أن المتهمة اعترفت للشرطة التي حضرت لإلقاء القبض عليها، بأنها بدأت ممارسة السحر إلا أنها لم تكمله، وأن سبب قيامها في ذلك هو جلب محبة أفراد العائلة.