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مصرع 4 أشخاص وإصابة 26 فى حادث تصادم على طريق الإسكندرية الصحراوى

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مصرع 4 أشخاص وإصابة 26 فى حادث تصادم على طريق الإسكندرية الصحراوى مصرع 4 أشخاص وإصابة 26 فى حادث تصادم على طريق الإسكندرية الصحراوى
لقى 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 26 آخرين، فى حادث اصطدام مينى باص بسيارة ميكروباص بالكليو 147 بطريق إسكندرية الصحراوى، على الفور انتقل رجال المرور إلى مكان الحادث للعمل على تسيير حركة المرور أمام السيارات.

تلقى اللواء مجدى عز الدين الصادق، مساعد الوزير للمرور، بلاغا من غرفة النجدة بوقوع حادث مروع أعلى طريق إسكندرية الصحراوى، وأمر بانتقال رجال المرور إلى المكان وتم إبلاغ هيئة الإسعاف والتى دفعت بـ5 سيارات لنقل مصابى وضحايا الحادث.


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