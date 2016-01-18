ارتفاع ضحايا «السيلفي» في العالم نصفهم في الهند

ارتفع عدد ضحايا الـ”سيلفي” في الهند، السنة الماضية بشكل كبير واللي يعتبرهو الأكثر في العالم.

وأفادت تقارير أن 27 حالة وفاة مرتبطة بالتقاط صور الـ”سيلفي” حدثت في العالم خلال 2015، وقع نصفها تقريباً في الهند، ففي عام 2015، لقي عدد من الهنود مصرعهم في أثناء التقاطهم صور سيلفي أمام قطار قادم أو في قارب انقلب خلال نزهة أو على منحدر انهار على ارتفاع 60 قدماً، أو على حافة قناة نهرية زلقة، حسب ما أفادت الواشنطن بوست.

وأضافت الصحيفة أنه في شهر سبتمبر 2015، سقط سائح ياباني أثناء محاولته التقاط صورة سيلفي في تاج محل، وتعرض لإصابات قاتلة في الرأس، وأشارت إلى أن رئيس وزراء الهند نيرندرا مودي محب لالتقاط الصور الـ”سيلفي”، مضيفة أن الهنود بشكل عام يهملون الأمور المتعلقة بالسلامة عند التقاط الصور الـ”سيلفي”.

وقالت شرطة مومباي الأسبوع الجاري، إنها حددت أكثر من 10 مناطق يحظر فيها التقاط صور “السيلفي” في أكبر المدن الهندية، إثر سقوط ثلاث فتيات في بحر به دوامات أثناء التقاط صورة “سيلفي” في منطقة وعرة السبت الماضي، وغرقت واحدة من الفتيات إضافة إلى رجل قفز في محاولة لإنقاذها.