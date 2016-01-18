رونالدو: علاقتي أفضل بميسي.. وألفيش يتحدث عني لهذا السبب

بوجوتا (إفي) - كشف الكولومبي كريستيان زاباتا عن السر الذي مكن فريقه ميلان الإيطالي من الفوز على برشلونة بكل نجومه بهدفين دون رد في جولة ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقال زاباتا لإحدى الإذاعات الكولومبية مساء الخميس إن خطة "الروسونيري" اعتمدت على قطع الإمدادات عن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، دون إغفال بقية نجوم الفريق الكتالوني.

وأضاف "مواجهة هؤلاء النجوم مبهرة، لأنهم يراوغون الجميع".

وتابع الكولومبي "كان علينا طيلة الوقت أن نكون قريبين من ميسي، وكان لابد من وجود لاعب قريب منه أينما ذهب.. ومع ذلك كنا جميعا منتبهين لأن أي لاعب في برشلونة يمكنه صنع الفارق".

كما أثنى قلب الدفاع على المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيللي المنضم حديثا إلى ميلان، معتبرا أنه منح زملاءه حافزا جديدا.

وقال زاباتا "بالتويللي لاعب كبير، إنسان رائع، وهو مثال يتعلم منه كل المدافعين. وداخل الفريق يقدم قدرا كبيرا من البهجة".

وأضاف أنه على العكس مما يعتقد الكثيرون، فإن مهاجم مانشستر سيتي السابق "شخص هادئ ومحترم".

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