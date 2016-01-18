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سقوط عاطلين بحوزتهما 20 ألف قرص ترامادول فى العاشر من رمضان

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سقوط عاطلين بحوزتهما 20 ألف قرص ترامادول فى العاشر من رمضان سقوط عاطلين بحوزتهما 20 ألف قرص ترامادول فى العاشر من رمضان
تمكن ضباط الإدارة العامة للمخدرات فرع العاشر من رمضان بالشرقية، برئاسة المقدم أحمد رمضان رئيس فرع العاشر، اليوم الاثنين، من ضبط عاطلين بحوزتهما 20 ألف قرص ترامادول فى العاشر من رمضان، دائرة قسم ثانى العاشر، و2 هاتف محمول و2300 جنيه، وتحفظت الإدارة العامة للمخدرات بالعاشر على المضبوطات، وحررت المحضر رقم "401" جنايات ثانى العاشر وتحويل المتهمين إلى النيابة العامة بالعاشر برئاسة المستشار محمد جودة لإجراء التحقيقات.

كانت معلومات سرية وردت لضباط الإدارة بالعاشر عن قيام "ع. ع. ش" من مواليد1978، عاطل ومقيم ببولاق الدكرور محافظة القاهرة وسابق اتهامه فى 3 قضايا مخدرات، و"أ. م. ح" مواليد 1986 ومقيم ببولاق الدكرور محافظة القاهرة وسابق اتهامه فى 5 قضايا مخدرات، بترويجهما المخدرات فى دائرة قسم ثانى العاشر، وبعد إذن النيابة العامة والتحريات السرية، تمكن ضباط المقدم أحمد رمضان رئيس الفرع والرائد وائل فؤاد وكيل الفرع والنقيب محمد الفرماوى، من القبض عليهما أمام شركة النور بدائرة قسم ثانى العاشر وبحوزتهما 20 ألف قرص ترامادول فى العاشر من رمضان دائرة قسم ثانى العاشر و2 هاتف محمول و2300 جنيه، وتحفظت الإدارة العامة للمخدرات بالعاشر على المضبوطات وتحرير المحضر رقم " 401" جنايات ثانى العاشر وإحالة المتهمين إلى النيابة لإجراء التحقيقات.

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