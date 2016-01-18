البورصة المصرية تربح 5.3مليار جنيه في مستهل التعاملات

عاودت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعاتها فى مستهل تعاملات اليوم/الاثنين/مدعومة بعمليات شراء من قبل المستثمرين المحليين والعرب .

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3ر5 مليار جنيه ليبلغ مستوى 1ر385 مليار جنيه.

قفز مؤشر السوق الرئيسي /إيجي اكس 30/ بنسبة 98ر2 فى المائة ليبلغ مستوى 68ر5931 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي اكس 70/ بنحو 11ر2 فى المائة ليبلغ مستوى 32ر338 نقطة، شملت الارتفاعات مؤشر/إيجي اكس 100/ الأوسع نطاقا والذى أضاف نحو 78ر1 فى المائة الى قيمته ليبلغ مستوى 66ر692 نقطة.

و توقع مركز الدراسات والأبحاث بشركة ماسترز لتداول الأوراق المالية نجاح مؤشر البورصة المصرية في الارتداد نحو الصعود خلال جلسة اليوم بعد الهبوط الحاد الذي سجلته في الجلسات الماضية.

واوضح التقرير ان مؤشر البورصة الرئيسي EGX 30 استهدف خلال جلسة اليوم والتحرك في مستويات 6350 نقطة و 6550 نقطة علي المدي القصير.

وأشار الى ان اتجاه مؤشرات البورصة علي المدي المتوسط لاتزال متحفظة وان كانت تعطي ايحاء ايجابيا بإمكانية التحرك عرضيا علي المدي المتوسط.

ورأى ان مستويات 5500 و5550 من المفترض ان يتحول الي مستوي دعم علي المدي المتوسط.

كما رشحت ادارة الدراسات والابحاث لشركة ماستر سهم شركة الحديد والصلب المصرية للصعود على المدى القصير للمستويات 3.30 جنيه وحتي 3.45 جنيه قبل ان يشهد تصحيح هابطا مرة اخري نحو مستوي 4.54 جنيه .

كما رشحت اسهم العربية لحليج الأقطان وجنوب الوداي للأسمنت وكيما والمصريين للإسكان للتحرك في نظام عرضي.