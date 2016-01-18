أخبار عاجلة

هل يمنع القضاء الإداري إسلام بحيري من الظهور بالفضائيات اليوم؟ -
اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
فيديو| البدوي: المواطن سيجني ثمار صبره نهاية العام.. وقرار التعويم أنقذنا -
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

دراسة: الطعام غير الصحى يؤثر سلبا على نمط ونوعية النوم

Google+ Print
دراسة: الطعام غير الصحى يؤثر سلبا على نمط ونوعية النوم دراسة: الطعام غير الصحى يؤثر سلبا على نمط ونوعية النوم
يعد النظام الغذائى أحد أهم الأسلحة التى تحافظ على صحة الإنسان، مما يؤثر على مخاطر إصابتنا بالسمنة وأمراض القلب والعديد من الأمراض الأخيرة، إلا أن أحدث الأبحاث الطبية تشير إلى أن ما نأكله يؤثر بصورة كبيرة على أنماط النوم ونوعيتها.

وأوضحت الدراسة التى نشرت فى مجلة طب النوم السريرى، أن تناول الأطعمة منخفضة الألياف ولكنها ذات نسبة عالية من المشبعة قد تؤدى إلى انخفاض مدة نوم.

إضافة إلى ذلك، فإن الباحثين، وجدوا أن تناول الأطعمة التى تحتوى على السكر مرتبطة أكثر اضطرابات النوم – بما فى ذلك الباحث الفرنسى مارى بيير سانت أونج الباحث فى معهد التغذية البشرية فى مركز كولومبيا الطبى الجامعى فى نيويورك أن النتائج المتوصل إليها تشكل أهمية كبيرة فيما يتعلق بالآثار الصحية السلبية المرتبطة بسوء نوعية النوم.

كان عدد من الدراسات السابقة قد أشار إلى العلاقة بين طبيعة أنماط النوم وزيادة خطر الإصابة بالسكتات الدماغية بين كبار السن، فضلا عن النوبات القلبية.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم