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«جوجل» تنشئ قسمًا بها متخصص لـ«العالم الافتراضي»

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«جوجل» تنشئ قسمًا بها متخصص لـ«العالم الافتراضي» «جوجل» تنشئ قسمًا بها متخصص لـ«العالم الافتراضي»

شركة جوجل – أرشيفية

 

أنشأت شركة “جوجل” قسمًا جديدًا مختص  في مجال “الواقع الافتراضي”، للدخول بقوة إلى سوق أصبح يجذب كثيرين، وذلك على أن يتولى كلاي بافور، المسؤول عن تشغيل فريق إدارة المنتجات لدى الشركة، مسؤولية إدارة القسم الجديد.

وكانت جوجل  قد أعلنت في مايو الماضي عن شراكة مع “جو برو”، الشركة التي تختص في صناعة الكاميرات الرياضية؛ وذلك لتطوير تقنية عرض بزاوية 360 درجة في الواقع الافتراضي، وذلك باستخدام تقنية جديدة طورتها جوجل، حسب ما أفاد موقع الخليج أونلاين.

وفي نوفمبر الماضي، قالت جوجل إن موقع مشاركة ملفات الفيديو الشهير يوتيوب أصبح يدعم الواقع الافتراضي، ليتيح للمستخدمين تجربة هذه التقنية باستخدام هواتفهم الذكية أو نظارة الواقع الافتراضي البسيطة “Cardboard” التي طورتها الشركة نفسها.

يُشار إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد أيام قليلة من إعلان شركة الواقع الافتراضي “أوكولوس”، التي استحوذت عليها فيسبوك في عام 2014 مقابل ملياري دولار أمريكي، فتح باب الطلب المسبق على نظارتها “Rift” التي ستُطرح خلال أبريل/نيسان القادم بسعر 599 دولاراً.

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