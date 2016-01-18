إجراء عمليتى زراعة كبد ناجحة لطفلين بمعهد الكبد القومى بجامعة المنوفية

قام فريق طبى من معهد الكبد القومى بجامعة المنوفية، تحت رعاية الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة، بإجراء عمليتين لزراعة الكبد لطفلين، وإنقاذ حياتهما بعد رحلة طويلة من المعاناة والمرض.

من جانبه أكد الدكتور أحمد الشعراوى عميد المعهد، أنه تم زراعة الكبد لنحو 278 مريضا حتى الآن من متبرع حى بالمعهد منهم 55 طفلا، وأشار إلى أن زراعة الكبد الأخيرة تمت بنجاح لطفلين هما زياد سعيد من محافظة المنوفية عمره 4 أعوام، وقامت عمته بالتبرع له بجزء من الكبد، وسيمون وائل 10 سنوات من محافظة المنصورة تبرعت لها والدتها.

وأضاف أن العمليتين قام بهما فريق الزرع بالمعهد مجاناً، وتحت إشراف البروفيسور اليابانى كاساهارا، ويضم الفريق كلاً من الدكاترة: طارق إبراهيم، خالد أبو العلا، حسام سليمان، أسامه حجازى، هانى المجيد، طه يس، ودكاترة التخدير: مجدى خليل وخالد يس وجهاز تمريضى متميز كفء.

- أستاذ مناعة: اختبار البكتيريا الجديد يحدد المضاد الحيوى الأنسب فى دقائق