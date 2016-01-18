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وزارة النقل: 20 مليون جنيه زيادة فى إيرادات السكة الحديد فى ديسمبر الماضى

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وزارة النقل: 20 مليون جنيه زيادة فى إيرادات السكة الحديد فى ديسمبر الماضى وزارة النقل: 20 مليون جنيه زيادة فى إيرادات السكة الحديد فى ديسمبر الماضى
أعلن أحمد إبراهيم، المتحدث الرسمى باسم وزارة النقل، أن السكة الحديد حققت 20 مليون جنيه زيادة فى إيراداتها خلال شهر ديسمبر الماضى، لافتا إلى أن سبب الزيادة يتمثل فى زيادة شبابيك حجز التذكر ومنع التهرب من سدادها واستعادة الإيرادات الضائعة.

فيما أكد أحمد حامد، رئيس هيئة السكة الحديد، وإجراء بعض التعديلات بجدول تشغيل القطارات لتوفير الراحة والخدمة المناسبة للجمهور، وخاصة فى تلك الأيام التى تتواكب مع إجازة نصف العام الدراسى، حيث تم تعديل امتداد قطار 974 (إكسبريس القاهرة / المنيا) إلى محطة أسيوط بدلا من المنيا وتشغيل خدمة مميزة جديدة فى الفترة الصباحية من أسيوط للقاهرة لخدمة ركاب المحطات للقاهرة بتركيب 12 عربة مميزة ليصل القاهرة الساعة 8:35 صباحا.

كما شملت التعديلات تشغيل خدمة مطورة جديدة بين الواسطى/ القاهرة وكذلك تعديل قيام قطار 1408/1409(إكسبريس مطروح / القاهرة) ليقوم من مطروح الساعة 7:15 صباحا بدلا من الساعة 4:30 مساء.

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