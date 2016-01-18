أخبار عاجلة

هل يمنع القضاء الإداري إسلام بحيري من الظهور بالفضائيات اليوم؟ -
اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
فيديو| البدوي: المواطن سيجني ثمار صبره نهاية العام.. وقرار التعويم أنقذنا -
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مدمن يقتل والده بالإسكندرية لرفضه إعطاءه الأموال لشراء المخدرات

Google+ Print
مدمن يقتل والده بالإسكندرية لرفضه إعطاءه الأموال لشراء المخدرات مدمن يقتل والده بالإسكندرية لرفضه إعطاءه الأموال لشراء المخدرات
نجحت مباحث مديرية أمن الإسكندرية برئاسة اللواء شريف عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائى، فى ضبط مدمن قام بذبح والده .

تلقى اللواء نادر جنيدى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية إخطارا من المقدم وائل الحيوى رئيس مباحث قسم شرطة مينا البصل من مستشفى القبارى العام، بوصول محمد محمد محمد حسن - 59 سنة موظف بجمعية استهلاكية مقيم دائرة القسم، مصابا بعدة طعنات بالرقبة والبطن والظهر وتوفى.

وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين المذكور ونجله "محمود .م" - 24 سنة بدون عمل مقيم بذات العنوان قام خلالها الأخير بالتعدى على والده بالضرب بسكين المطبخ محدثاً إصابته التى أودت بحياته بسبب رفض والده إعطاءه مبلغا ماليا لشراء الهيروين .

تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطه، واعترف، وأضاف بتخلصه من الأداة المستخدمة بإلقائها بإحدى بلاعات الصرف الصحى، وتحرر المحضر إدارى قسم مينا البصل، وجار العرض على النيابة.

- جنح سوهاج تجدد حبس متهم 15 يومًا بتهمة قتل عجوز داخل أرضه

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365