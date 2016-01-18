مدمن يقتل والده بالإسكندرية لرفضه إعطاءه الأموال لشراء المخدرات

نجحت مباحث مديرية أمن الإسكندرية برئاسة اللواء شريف عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائى، فى ضبط مدمن قام بذبح والده .

تلقى اللواء نادر جنيدى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية إخطارا من المقدم وائل الحيوى رئيس مباحث قسم شرطة مينا البصل من مستشفى القبارى العام، بوصول محمد محمد محمد حسن - 59 سنة موظف بجمعية استهلاكية مقيم دائرة القسم، مصابا بعدة طعنات بالرقبة والبطن والظهر وتوفى.

وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين المذكور ونجله "محمود .م" - 24 سنة بدون عمل مقيم بذات العنوان قام خلالها الأخير بالتعدى على والده بالضرب بسكين المطبخ محدثاً إصابته التى أودت بحياته بسبب رفض والده إعطاءه مبلغا ماليا لشراء الهيروين .

تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطه، واعترف، وأضاف بتخلصه من الأداة المستخدمة بإلقائها بإحدى بلاعات الصرف الصحى، وتحرر المحضر إدارى قسم مينا البصل، وجار العرض على النيابة.

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