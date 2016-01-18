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زوجة ويل سميث مستاءة بسبب "عنصرية" الأوسكار

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الإثنين 18-01-2016 00:33

أعربت الممثلة Jada Pinkett Smith زوجة النجم العالمي Will Smith عن استيائها الشديد من إدارة حفل جوائز الأوسكار، بسبب غياب أصحاب البشرة السمراء للعام الثاني على التوالي عن الترشيحات، متهمة اياها بالعنصرية.

وللتعبير عن غضبها من هذا الأمر، أطلقت Smith البالغة من العمر 44 عاماً، والتي اطلت مؤخراً بالحجاب في الأردن، سلسلة من التغريدات التي انتقدت من خلالها انحياز المسؤولين عن حفل الأوسكار العالمي لأصحاب البشرة البيضاء.

وقالت Jada Pinkett ان أصحاب البشرة البيضاء مرحب بهم دائماً لتسليم الجوائز والإستمتاع، على عكس أصحاب البشرة السمراء الذين لا أحد ينظر لإنجازاتهم ونجاحاتهم.

 

 

 

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