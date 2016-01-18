من هم الفائزون بجائزة Critics’ Choice؟

الإثنين 18-01-2016 12:15
أسدل الستار على الحفل الـ 21 لجوائز الـ Critics’ Choice فجر اليوم في Santa Monica، حيث قدّم الحفل الممثل T.J. Miller وخرج فيلم Mad Max: Fury Road منه مع تسع جوائز من ضمنها جائزة أفضل مخرج لـ George Miller وأفضل ممثل لـ Tom Hardy وأفضل ممثلة لـ Charlize Theron وأفضل فيلم عن فئة أفلام الاكشن. كما نال فيلم Spotlight ثلاث جوائز هي أفضل فيلم وأفضل طاقم ممثلين في فيلم وأفضل سيناريو أصلي. وفاز Leonardo DiCaprio بجائزة أفضل ممثل عن فيلم The Revenant و Brie Larsonبجائزة أفضل ممثلة عن فيلم Room وفاز Sylvester Stallone بجائزة أفضل ممثل في دور مساعد عن فيلم Creed ونالت Alicia Vikander جائزة أفضل ممثلة في دور مساعد عن فيلم The Danish Girl. فيما يلي اللائحة الكاملة للفائزين:
أفضل فيلم
Spotlight
أفضل ممثل
Leonardo DiCaprio عن فيلم The Revenant
أفضل ممثلة
Brie Larson عن فيلم Room
أفضل ممثل في دور مساعد
Sylvester Stallone عن فيلم Creed
أفضل ممثلة في دور مساعد
Alicia Vikander عن فيلم The Danish Girl
أفضل ممثل صاعد
Jacob Tremblay عن فيلم Room
أفضل طاقم ممثلين في فيلم
Spotlight
أفضل مخرج
George Miller عن فيلم Mad Max: Fury Road
أفضل سيناريو أصلي
Josh Singer و Tom McCarthy عن فيلم Spotlight
أفضل سيناريو مقتبس
Charles Randolph و Adam McKay عن فيلم The Big Short
أفضل تصوير
Emmanuel Lubezki عن فيلم The Revenant
أفضل ديكور
Colin Gibson عن فيلم Mad Max: Fury Road
أفضل مونتاج
Margaret Sixel عن فيلم Mad Max: Fury Road
أفضل أزياء
Jenny Beavan عن فيلم Mad Max: Fury Road
أفضل Make Up
Mad Max: Fury Road
أفضل مؤثرات بصرية
Mad Max: Fury Road
أفضل فيلم كرتوني
Inside Out
أفضل فيلم أكشن
Mad Max: Fury Road
أفضل ممثل في فيلم أكشن
Tom Hardy عن فيلم Mad Max: Fury Road
أفضل ممثلة في فيلم أكشن
Charlize Theron عن فيلم Mad Max: Fury Road
أفضل فيلم كوميدي
The Big Short
أفضل ممثل كوميدي
Christian Bale عن فيلم The Big Short
أفضل ممثلة كوميدية
Amy Schumer عن فيلم Trainwreck
أفضل فيلم رعب أو خيالي علمي
Ex Machina
أفضل فيلم أجنبي
Son of Saul
أفضل وثائقي
Amy
أفضل أغنية
See You Again من فيلم Furious 7
أفضل موسيقى
Ennio Morricone عن فيلم The Hateful Eight