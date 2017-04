من هم الفائزون بجائزة Critics’ Choice؟

أسدل الستار على الحفل الـ 21 لجوائز الـ Critics’ Choice فجر اليوم في Santa Monica، حيث قدّم الحفل الممثل T.J. Miller وخرج فيلم Mad Max: Fury Road منه مع تسع جوائز من ضمنها جائزة أفضل مخرج لـ George Miller وأفضل ممثل لـ Tom Hardy وأفضل ممثلة لـ Charlize Theron وأفضل فيلم عن فئة أفلام الاكشن. كما نال فيلم Spotlight ثلاث جوائز هي أفضل فيلم وأفضل طاقم ممثلين في فيلم وأفضل سيناريو أصلي. وفاز Leonardo DiCaprio بجائزة أفضل ممثل عن فيلم The Revenant و Brie Larsonبجائزة أفضل ممثلة عن فيلم Room وفاز Sylvester Stallone بجائزة أفضل ممثل في دور مساعد عن فيلم Creed ونالت Alicia Vikander جائزة أفضل ممثلة في دور مساعد عن فيلم The Danish Girl. فيما يلي اللائحة الكاملة للفائزين:

أفضل فيلم

Spotlight

أفضل ممثل

Leonardo DiCaprio عن فيلم The Revenant

أفضل ممثلة

Brie Larson عن فيلم Room

أفضل ممثل في دور مساعد

Sylvester Stallone عن فيلم Creed

أفضل ممثلة في دور مساعد

Alicia Vikander عن فيلم The Danish Girl

أفضل ممثل صاعد

Jacob Tremblay عن فيلم Room

أفضل طاقم ممثلين في فيلم

Spotlight

أفضل مخرج

George Miller عن فيلم Mad Max: Fury Road

أفضل سيناريو أصلي

Josh Singer و Tom McCarthy عن فيلم Spotlight

أفضل سيناريو مقتبس

Charles Randolph و Adam McKay عن فيلم The Big Short

أفضل تصوير

Emmanuel Lubezki عن فيلم The Revenant

أفضل ديكور

Colin Gibson عن فيلم Mad Max: Fury Road

أفضل مونتاج

Margaret Sixel عن فيلم Mad Max: Fury Road

أفضل أزياء

Jenny Beavan عن فيلم Mad Max: Fury Road

أفضل Make Up

Mad Max: Fury Road

أفضل مؤثرات بصرية

Mad Max: Fury Road

أفضل فيلم كرتوني

Inside Out

أفضل فيلم أكشن

Mad Max: Fury Road

أفضل ممثل في فيلم أكشن

Tom Hardy عن فيلم Mad Max: Fury Road

أفضل ممثلة في فيلم أكشن

Charlize Theron عن فيلم Mad Max: Fury Road

أفضل فيلم كوميدي

The Big Short

أفضل ممثل كوميدي

Christian Bale عن فيلم The Big Short

أفضل ممثلة كوميدية

Amy Schumer عن فيلم Trainwreck

أفضل فيلم رعب أو خيالي علمي

Ex Machina

أفضل فيلم أجنبي

Son of Saul

أفضل وثائقي

Amy

أفضل أغنية

See You Again من فيلم Furious 7

أفضل موسيقى

Ennio Morricone عن فيلم The Hateful Eight