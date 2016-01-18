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من هم الفائزون بجائزة Critics’ Choice؟

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من هم الفائزون بجائزة Critics’ Choice؟ من هم الفائزون بجائزة Critics’ Choice؟

الإثنين 18-01-2016 12:15

أسدل الستار على الحفل الـ 21 لجوائز الـ Critics’ Choice فجر اليوم في Santa Monica، حيث قدّم الحفل الممثل T.J. Miller وخرج فيلم Mad Max: Fury Road منه مع تسع جوائز من ضمنها جائزة أفضل مخرج لـ George Miller وأفضل ممثل لـ Tom Hardy وأفضل ممثلة لـ Charlize Theron وأفضل فيلم عن فئة أفلام الاكشن. كما نال فيلم Spotlight ثلاث جوائز هي أفضل فيلم وأفضل طاقم ممثلين في فيلم وأفضل سيناريو أصلي. وفاز Leonardo DiCaprio بجائزة أفضل ممثل عن فيلم The Revenant و Brie Larsonبجائزة أفضل ممثلة عن فيلم Room وفاز Sylvester Stallone بجائزة أفضل ممثل في دور مساعد عن فيلم Creed ونالت Alicia Vikander جائزة أفضل ممثلة في دور مساعد عن فيلم The Danish Girl. فيما يلي اللائحة الكاملة للفائزين:

أفضل فيلم
Spotlight

أفضل ممثل
Leonardo DiCaprio عن فيلم The Revenant

أفضل ممثلة
Brie Larson عن فيلم Room

أفضل ممثل في دور مساعد
Sylvester Stallone عن فيلم Creed

أفضل ممثلة في دور مساعد
Alicia Vikander عن فيلم The Danish Girl

أفضل ممثل صاعد
Jacob Tremblay عن فيلم Room

أفضل طاقم ممثلين في فيلم
Spotlight

أفضل مخرج
George Miller عن فيلم Mad Max: Fury Road

أفضل سيناريو أصلي
Josh Singer و Tom McCarthy عن فيلم Spotlight

أفضل سيناريو مقتبس
Charles Randolph و Adam McKay عن فيلم The Big Short

أفضل تصوير
Emmanuel Lubezki عن فيلم The Revenant

أفضل ديكور
Colin Gibson عن فيلم Mad Max: Fury Road

أفضل مونتاج
Margaret Sixel عن فيلم Mad Max: Fury Road

أفضل أزياء
Jenny Beavan عن فيلم Mad Max: Fury Road

أفضل Make Up
Mad Max: Fury Road

أفضل مؤثرات بصرية
Mad Max: Fury Road

أفضل فيلم كرتوني
Inside Out

أفضل فيلم أكشن
Mad Max: Fury Road

أفضل ممثل في فيلم أكشن
Tom Hardy عن فيلم Mad Max: Fury Road

أفضل ممثلة في فيلم أكشن
Charlize Theron عن فيلم Mad Max: Fury Road

أفضل فيلم كوميدي
The Big Short

أفضل ممثل كوميدي
Christian Bale عن فيلم The Big Short

أفضل ممثلة كوميدية
Amy Schumer عن فيلم Trainwreck

أفضل فيلم رعب أو خيالي علمي
Ex Machina

أفضل فيلم أجنبي
Son of Saul

أفضل وثائقي
Amy

أفضل أغنية
See You Again من فيلم Furious 7

أفضل موسيقى
Ennio Morricone عن فيلم The Hateful Eight

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