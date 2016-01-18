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"طرق طهى الأطعمة وعلاقتها بالصحة" فى ندوة بكلية الاقتصاد المنزلى بالمنوفية

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"طرق طهى الأطعمة وعلاقتها بالصحة" فى ندوة بكلية الاقتصاد المنزلى بالمنوفية "طرق طهى الأطعمة وعلاقتها بالصحة" فى ندوة بكلية الاقتصاد المنزلى بالمنوفية
تنظم جامعة المنوفية، ندوة عن "طرق إعداد وطهى الأطعمة وعلاقتها بالصحة العامة"، وذلك صباح الأربعاء الموافق 20 من يناير الحالى بقاعة المؤتمرات بالإدارة العامة للجامعة الساعة العاشرة صباحا
>تحت رعاية الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية، والدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

من جانبه صرح الدكتور أشرف هاشم وكيل كلية الاقتصاد المنزلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومقرر الندوة بأن الندوة تهدف إلى التعريف بطرق طهى الأطعمة والأغذية الحديثة والمتداولة بالمجتمع المصرى، والكشف عن العادات والسلوكيات غير الصحيحة لعمليات إعداد وطهى الطعام والغذاء، واستعراض المركبات الضارة وربما السامة التى تتكون بالغذاء أثناء عملية الطهى، وطرق الطهى السليمة للمحافظة على القيمة الغذائية للأطعمة أثناء إعدادها، وإدارة حوار مع جمهور الندوة حول ما يستجد لديهم من استفسارات تتعلق بمحاور وأهداف الندوة.

يحاضر فى الندوة كل من: الدكتور يوسف الحسانين أستاذ ورئيس قسم التغذية وعلوم الأطعمة وعميد الكلية السابق، الدكتورة منال السيد فريد أستاذ مساعد بكلية التمريض، والدكتورة هناء سرور وكيلة وزارة الصحة بالمنوفية.
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