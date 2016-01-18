أخبار عاجلة

هل يمنع القضاء الإداري إسلام بحيري من الظهور بالفضائيات اليوم؟ -
اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
فيديو| البدوي: المواطن سيجني ثمار صبره نهاية العام.. وقرار التعويم أنقذنا -
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

الطعام غير الصحي يسبب «اضطرابات النوم»

Google+ Print
الطعام غير الصحي يسبب «اضطرابات النوم» الطعام غير الصحي يسبب «اضطرابات النوم»

أرشيفية

يعد النظام الغذائي أحد أهم الأسلحة التي تحافظ على صحة الإنسان، وعدم انتظامه يزيد من مخاطر الإصابة بالسمنة وأمراض القلب والعديد من الأمراض الأخرى.

وفي السياق، أشار أحدث الأبحاث الطبية إلى أن ما نأكله يؤثر بصورة كبيرة على أنماط النوم ونوعيتها، وأوضحت الدراسة التي نشرت في مجلة “طب النوم السريري”، أن تناول الأطعمة منخفضة الألياف ذات نسبة عالية من المشبعة تؤدي إلى انخفاض مدة النوم، إضافة إلى ذلك فإن الباحثين، وجدوا أن تناول الأطعمة التي تحتوي على السكر مرتبطة أكثر باضطرابات النوم.

وقال الباحث الفرنسي، ماري بيير سانت أونج، من معهد التغذية البشرية في مركز كولومبيا الطبي الجامعي في نيويورك، إن النتائج المتوصل إليها تشكل أهمية كبيرة فيما يتعلق بالآثار الصحية السلبية المرتبطة بسوء نوعية النوم.

وكالات

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم