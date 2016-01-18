الطعام غير الصحي يسبب «اضطرابات النوم»

يعد النظام الغذائي أحد أهم الأسلحة التي تحافظ على صحة الإنسان، وعدم انتظامه يزيد من مخاطر الإصابة بالسمنة وأمراض القلب والعديد من الأمراض الأخرى.

وفي السياق، أشار أحدث الأبحاث الطبية إلى أن ما نأكله يؤثر بصورة كبيرة على أنماط النوم ونوعيتها، وأوضحت الدراسة التي نشرت في مجلة “طب النوم السريري”، أن تناول الأطعمة منخفضة الألياف ذات نسبة عالية من الدهون المشبعة تؤدي إلى انخفاض مدة النوم، إضافة إلى ذلك فإن الباحثين، وجدوا أن تناول الأطعمة التي تحتوي على السكر مرتبطة أكثر باضطرابات النوم.

وقال الباحث الفرنسي، ماري بيير سانت أونج، من معهد التغذية البشرية في مركز كولومبيا الطبي الجامعي في نيويورك، إن النتائج المتوصل إليها تشكل أهمية كبيرة فيما يتعلق بالآثار الصحية السلبية المرتبطة بسوء نوعية النوم.

وكالات