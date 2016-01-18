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ضبط مالك احدى القنوات الفضائية هارب من 42 حكم قضائي بالزمالك

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ضبط مالك احدى القنوات الفضائية هارب من 42 حكم قضائي بالزمالك ضبط مالك احدى القنوات الفضائية هارب من 42 حكم قضائي بالزمالك

18 يناير 2016 | 10:07 صباحاً

وزارة الداخلية

تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بقطاع مصلحة الأمن العام من ضبط أحد الهاربين من 42 حكم قضائي صادر ضده.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها اليوم الإثنين، إن تحريات ومعلومات الإداراة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع مصلحة الأمن العام توصلت إلى تحديد محل هروب المحكوم عليه (أيمن . ع . أ – مالك إحدى القنوات الفضائية ورئيس إحدى مجموعات المحاماه – ومقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بمحافظة القاهرة ( مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 42 حكم قضائى صادر ضده ) وذلك بإحدى الشقق المستأجرة بمنطقة الزمالك دائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة، حيث تم على الفور استهدافه وضبطه، وبمواجهته أقر بالأحكام الصادرة ضده .

وأضاف البيان أن مديونيات المذكور لمدينة الإنتاج الإعلامى والبنوك وافراد بلغت ( ستة ملايين جنيهاً ) وأن العقوبات المحكوم عليه بها بلغت ( 61 سنة سجن ).

2016-01-18

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